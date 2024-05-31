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Украинцам объяснили, в каких платежках будет цена по новому тарифу на свет

Украина, Пятница 31 мая 2024 20:37
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Украинцам объяснили, в каких платежках будет цена по новому тарифу на свет Фото: в Украине установили новую цену на электроэнергию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня Кабинет министров Украины установил новую цену на электроэнергию. Это будет единый тариф для потребителей, который будет действовать до 30 апреля следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO.

"Он (новый тариф, - ред.), вступает в силу с 1-го июня, поэтому счета за май еще будут со старыми ценами, а за июнь (которые вы получите в июле) - с новыми", - пояснили в компании.

Чтобы объяснить, из чего складывается тариф на электроэнергию, в YASNO сделали инфографику и наглядно показали цену закупки электроэнергии и стоимость каждой услуги: поставки, передачи и распределения.

Возможно, это изображение текст «Цена на электроэнергию ! На примере Цины на е/еу Днипропетровсыкй области июны Каб.нет MiHiCTpiB установил HOBİ Ц.Ни 0106.2024 ТАРИФ ПОСТАВЩИКА YASNO* 0.17 ГРНЕКВТ·ГОД ТАРИФ HA УСЛУГИ 3 ПЕР Мы РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИНА ЗΑΚУΠИВЛИ EXE ГЕНЕРАЦИΙ 0,63 ГРНУКВТ Год 1.59 ГРНЕКВТ -ГОД Т-ГОД ВАГАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 5.07 ГРНЙКВТ·ГОД 7.46 ГРНЕКВТ·ГОД -ГОД КОМПЕНСАЦИЯ ГОСУДАРСТВО ДОПЛАЧИВАЕТ ГОСУДАРСТВА 3,14 ГРНЕКВТ-ГОД Вс3. тарифа для населения стоит услуг стачальника эминилась "Цίна Приложение для Днепровской электросети.

"Новый тариф для населения - это решение правительства, опирающегося на расчеты, ситуацию в нашей энергосистеме и предстоящий отопительный сезон. YASNO как поставщик только принимает условия и делает свое дело: принимает показания, начисляет сумму за электроэнергию, выставляет счета и принимает платежи", - рассказали в компании.

Напомним, мы писали, что сегодня в Украине подняли тариф на свет. Детальнее о том, что изменится, и как можно сэкономить на платежках, можно узнать в материале РБК-Украина.

Подробнее о причинах такого решения можно узнать в материале "Второй раз в результате войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет".

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