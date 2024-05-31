Украинцам объяснили, в каких платежках будет цена по новому тарифу на свет
Сегодня Кабинет министров Украины установил новую цену на электроэнергию. Это будет единый тариф для потребителей, который будет действовать до 30 апреля следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YASNO.
"Он (новый тариф, - ред.), вступает в силу с 1-го июня, поэтому счета за май еще будут со старыми ценами, а за июнь (которые вы получите в июле) - с новыми", - пояснили в компании.
Чтобы объяснить, из чего складывается тариф на электроэнергию, в YASNO сделали инфографику и наглядно показали цену закупки электроэнергии и стоимость каждой услуги: поставки, передачи и распределения.
"Новый тариф для населения - это решение правительства, опирающегося на расчеты, ситуацию в нашей энергосистеме и предстоящий отопительный сезон. YASNO как поставщик только принимает условия и делает свое дело: принимает показания, начисляет сумму за электроэнергию, выставляет счета и принимает платежи", - рассказали в компании.
Напомним, мы писали, что сегодня в Украине подняли тариф на свет. Детальнее о том, что изменится, и как можно сэкономить на платежках, можно узнать в материале РБК-Украина.
Подробнее о причинах такого решения можно узнать в материале "Второй раз в результате войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет".
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