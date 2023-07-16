Українцям пояснили, як оформити паспорт 14-річній дитині з окупованої території

Для того, щоб оформити перший український паспорт 14-річній особі слід звернутися до Державної міграційної служби України та надати відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Діти, які досягли 14-річного віку під час проживання на тимчасово окупованій території, мають оформити перший паспорт громадянина України.

Для цього слід звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби України та надати такі документи:

Свідоцтво про народження або витяг із ДРАЦСу (за наявності). Якщо відсутній документ, інформацію працівники ДМС перевірять самостійно.

Паспорти батьків або одного з них (для перевірки належності до громадянства України). Якщо особа не підтримує стосунки з батьками або не може надати їх через воєнний стан, достатньо надати інформацію про такі документи.

Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

Також за наявності може подаватися реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

При цьому у разі відсутності оригіналів документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, заявник може подаватися копії таких документів або інформацію (персональні дані) батьків (чи одного з них).

Але подання копій вказаних вище документів не є обов’язковою умовою при прийнятті від заявника документів для оформлення паспорта та не може бути підставою для відмови в оформленні документа.

Паспорт-книжечка та ID-картка

Українці можуть отримати або паспорт-книжечку, або ID-картку. Немає вимоги обов'язково замінювати паперовий паспорт на картку. Це можна зробити за бажанням або за причинами, які закріплені міграційним законодавством.

При цьому українцям, яким виповнилось 25 чи 45 років, слід вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 20223 року. Якщо цього не зробити - паспорт підлягає обміну на ID-картку.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, як відновити втрачений чи пошкоджений паспорт під час дії воєнного стану.

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