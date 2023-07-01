Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку? Що каже ДМС

Українці не повинні обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Це можна зробити за бажанням або за причинами, які закріплені міграційним законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби.

Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

документ втрачено або викрадено;

паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);

власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;

якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням особи.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як відновити втрачений чи пошкоджений паспорт під час дії воєнного стану.

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