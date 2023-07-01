ua ru
Сб, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку? Що каже ДМС

Новость на русском →
Україна, Субота 01 липня 2023 22:42
Чи обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку? Що каже ДМС Фото: ДМС пояснила, чи потрібно обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці не повинні обов'язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку. Це можна зробити за бажанням або за причинами, які закріплені міграційним законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби.

Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року, тобто так званого паспорта-книжечки. Проте зараз отримати ID-картку можна за бажанням або коли необхідна заміна паспорта.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

  • документ втрачено або викрадено;
  • паспорт пошкоджений (пошкоджено фото, порушена цілісність сторінок, неможливо прочитати написи тощо);
  • власник паспорта змінив прізвище або інші персональні дані;
  • якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

За всіх інших обставин випадків паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку винятково за бажанням особи.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як відновити втрачений чи пошкоджений паспорт під час дії воєнного стану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДМС паспорт України ID карты
NEWS
Оренда від 4 тисяч. В якому районі Києва найдешевше житло
Оренда від 4 тисяч. В якому районі Києва найдешевше житло
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни