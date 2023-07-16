Украинцам объяснили, как оформить паспорт 14-летнему ребенку с оккупированной территории

Для того, чтобы оформить первый украинский паспорт 14-летнему ребенку следует обратиться в Государственную миграционную службу Украины и предоставить соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Дети, которые достигли 14-летнего возраста во время проживания на временно оккупированной территории, должны оформить первый паспорт гражданина Украины.

Для этого следует обратиться в любое территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины и предоставить следующие документы:

Свидетельство о рождении или выписке из ГРАГСа (при наличии). Если отсутствует документ, информацию сотрудники ГМС проверят самостоятельно.

Паспорта родителей или одного из них (для проверки принадлежности к гражданству Украины). Если лицо не поддерживает отношения с родителями или не может предоставить их из-за военного положения, достаточно предоставить информацию о таких документах.

Если родитель является иностранцем или лицом без гражданства, подается справка о регистрации лица гражданином Украины.

Также при наличии может подаваться регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

При этом в случае отсутствия оригиналов документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, заявитель может подавать копии таких документов или информацию (персональные данные) родителей (или одного из них).

Но представление копий указанных выше документов не является обязательным при принятии от заявителя документов для оформления паспорта и не может быть основанием для отказа в оформлении документа.

Паспорт-книжечка и ID-карта

Украинцы могут получить либо паспорт-книжечку, либо ID-карту. Нет требования обязательно заменять бумажный паспорт на карту. Это можно сделать по желанию или по причинам, закрепленным миграционным законодательством.

При этом украинцам, которым исполнилось 25 или 45 лет, следует вклеить фото в паспорт до 1 августа 2022 года. Если этого не сделать - паспорт подлежит обмену на ID-карту.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, как восстановить потерянный или поврежденный паспорт во время действия военного положения.

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