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У частини українців із серпня можуть забрати паспорти-книжечки

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Четвер 06 липня 2023 11:58
У частини українців із серпня можуть забрати паспорти-книжечки Фото: у частини українців із серпня можуть забрати паспорти-книжечки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українцям, яким виповнилось 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото в паспорт до 1 серпня поточного року. Якщо цього не зробити - паспорт підлягає обміну на id-картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Як пише МВС, в Україні, після скасування карантину, який було запроваджено через пандемію COVID-19, було відновлено строки для вклеювання фотографій у паспорт-книжечку по досягненню 25- чи 45-річного віку.

"Тож, якщо вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022 Вам необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку", - пише пресслужба.

Міністерство закликає уважно перевірити усі свої паспортні документи й у разі необхідності - звернутись до підрозділу ДМС чи ЦНАП за додатковою інформацією.

Додамо, що згідно з даними Державної міграційної служби, наразі законодавство не визначає кінцевої дати чинності паспортів зразка 1994 року.

Коли паспорт-книжечку замінюють на ID-картку:

  • у разі втрати чи викрадення документа;
  • у разі пошкодження паспорта;
  • у разі зміни прізвища або ж інших персональних даних;
  • у разі, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років.

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