Українцям пояснили, чому платіжки за газ не приходять поштою: є три причини

У компанії наголошують, якщо ви не знайшли паперову платіжку, це може бути через такі причини:

у вас є переплата,

ви вже сплатили до 12 числа,

ви вже користуєтесь електронними рахунками.

Крім того, платіжки можуть не надходити, якщо ви відмовилися від паперових квитанцій на користь цифрових сервісів, що дає кілька переваг. У "Нафтогаз України" зазначають, що онлайн-рахунок завжди приходить вчасно та доступний у особистому кабінеті на my.gas.ua або в чат-ботах компанії в Viber чи Telegram.

Зазначимо, електронні рахунки доступні вже 10-го числа кожного місяця, в той час як паперові платіжки можуть надійти тільки після 20-го.