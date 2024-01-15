Платіжки за газ потрібно сплачувати вчасно: де і як це можна зробити

Платіжки за газ потрібно сплачувати вчасно. Це можна зробити як в онлайн, так і офлайн режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України" в Facebook.

"За спожитий природний газ ви розраховуєтеся після його використання. Щоб забезпечити опалювальний сезон ресурсом, наша компанія закуповує прогнозований об’єм наперед. Сплативши вчасно, ви підтримуєте енергетичну стійкість країни в надскладні часи", - йдеться у повідомленні.

Отримати платіжку та оплатити її можна кількома способами:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чат-ботах у Telegram, Viber та Messenger;

у терміналах самообслуговування "ПриватБанк", "Ощадбанк";

у відділеннях "Ощадбанку", "Нової пошти" та ПУМБ;

"Укрпоштою" після 20-го числа поточного місяця, лише в тих областях, де відсутні активні бойові дії.

Нагадаємо, що постачальники газу оприлюднили ціни на газ для населення у 2024 році.

Як відомо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Природний газ в Україні не здорожчає навіть в опалювальний період.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.