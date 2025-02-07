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Украинцам объяснили, почему платежки за газ не приходят по почте: есть три причины

Фото: Платежки за коммунальные услуги (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Многие украинцы не получают платежки за газ по почте и нервничают из-за того, что не знают, сколько им нужно заплатить. В ГК "Нафтогаз Украины" объяснили, почему так происходит и что делать, если не получаете бумажные счета.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

В компании отмечают, если вы не нашли бумажную платежку, это может быть по следующим причинам:

  • у вас есть переплата,
  • вы уже оплатили до 12 числа,
  • вы уже пользуетесь электронными счетами.

Кроме того, платежки могут не поступать, если вы отказались от бумажных квитанций в пользу цифровых сервисов, что дает несколько преимуществ. В "Нафтогаз Украины" отмечают, что онлайн-счет всегда приходит вовремя и доступен в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-ботах компании в Viber или Telegram.

Отметим, электронные счета доступны уже 10-го числа каждого месяца, в то время как бумажные платежки могут поступить только после 20-го.

Ранее мы писали, что в Украине растет количество потребителей, которые выбирают электронные счета и отказываются от бумажных квитанций. РБК-Украина рассказывало о плюсах и минусах обоих вариантов.

Также РБК-Украина писало, в "Нафтогазе" напомнили потребителям о важности своевременной оплаты за газ, поскольку это способствует стабильному энергоснабжению. Оплату можно осуществить как онлайн, так и офлайн. Заблаговременное погашение счетов помогает компании закупать необходимые ресурсы для отопительного сезона (компания закупает прогнозируемый объем заранее) и поддерживать энергетическую устойчивость страны.

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