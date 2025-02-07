Украинцам объяснили, почему платежки за газ не приходят по почте: есть три причины

В компании отмечают, если вы не нашли бумажную платежку, это может быть по следующим причинам:

у вас есть переплата,

вы уже оплатили до 12 числа,

вы уже пользуетесь электронными счетами.

Кроме того, платежки могут не поступать, если вы отказались от бумажных квитанций в пользу цифровых сервисов, что дает несколько преимуществ. В "Нафтогаз Украины" отмечают, что онлайн-счет всегда приходит вовремя и доступен в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-ботах компании в Viber или Telegram.

Отметим, электронные счета доступны уже 10-го числа каждого месяца, в то время как бумажные платежки могут поступить только после 20-го.