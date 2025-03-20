Українцям порадили обмежити поїздки на Близький Схід

У розвідці нагадали, що 18 березня Ізраїль завдав авіаударів у секторі Гази, Лівані й на півдні Сирії, оголосивши про початок військової операції "Сила й меч". За інформацією міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара операція матиме тривалий характер.

"Це не атака одного дня. Ми продовжуватимемо військову операцію", - заявляв голова ізраїльського відомства.

У розвідці зокрема наголосили, що внаслідок поновлення Ізраїлем воєнних дій щодо ХАМАС збільшилися ризики щодо перебування громадян України у країнах Близького Сходу.

"Служба зовнішньої розвідки України з міркувань безпеки не рекомендує громадянам України відвідувати Сектор Газа, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни Близького Сходу до завершення активних воєнних дій", - сказано у повідомленні.

Перемир'я в Секторі Газа та порушення умов угоди

У січні між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС почала діяти угода про припинення вогню та обмін заручниками та ув'язненими. Під час першого етапу було заплановано припинення активних бойових дій та кілька раундів обміну заручниками.

Ізраїль зобов'язався поступово вивести війська з більшої частини Сектору Газа, але збереже контроль за буферною зоною для захисту своїх кордонів. Разом з тим попри перемир'я, в анклаві час від часу трапляються випадки активізації бойових дій.

З лютого між ізраїльською стороною та представниками ХАМАС почалися переговори про другу фазу перемир'я в анклаві. Адже запланований час початку припинення вогню, яке декларується угодою Ізраїлю та ХАМАС минув.