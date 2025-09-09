Українцям у Польщі ускладнять доступ до допомоги "800+": що і коли зміниться

У Польщі планують змінити умови отримання державної допомоги "800+" для іноземців, зокрема й українців. Виплати будуть залежати від працевлаштування батьків та навчання дитини у польській школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацея Дущика для TVP Info .

Що зміниться

Нові умови передбачають наступне:

щомісяця ZUS автоматично перевірятиме, чи були батьки дитини економічно активними;

якщо хоча б один місяць вони не працюватимуть, виплати зупинять;

обов’язковою умовою стане відвідування дитиною польського навчального закладу;

виняток зроблять для сімей з інвалідністю - вони отримуватимуть допомогу навіть без офіційної роботи.

Коли почнуть діяти нові правила

Перевірки почнуться з лютого 2026 року. До цього часу уряд має ухвалити та опублікувати закон.

За словами Дущика, нова система стимулюватиме іноземців легально працювати. Водночас у разі провалу голосування 800 тисяч іноземців можуть втратити легальний доступ до роботи в Польщі вже після 1 жовтня, що може спричинити хаос у соціальній та освітній сферах.

Програма "800 Плюс" - це щомісячна допомога у розмірі 800 злотих (понад 9 тис. гривень), яку отримують сім’ї з дітьми. Нові правила стосуватимуться не лише українців, а й усіх іноземців у Польщі.