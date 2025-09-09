Українцям у Польщі ускладнять доступ до допомоги "800+": що і коли зміниться
У Польщі планують змінити умови отримання державної допомоги "800+" для іноземців, зокрема й українців. Виплати будуть залежати від працевлаштування батьків та навчання дитини у польській школі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацея Дущика для TVP Info.
Що зміниться
Нові умови передбачають наступне:
- щомісяця ZUS автоматично перевірятиме, чи були батьки дитини економічно активними;
- якщо хоча б один місяць вони не працюватимуть, виплати зупинять;
- обов’язковою умовою стане відвідування дитиною польського навчального закладу;
- виняток зроблять для сімей з інвалідністю - вони отримуватимуть допомогу навіть без офіційної роботи.
Коли почнуть діяти нові правила
Перевірки почнуться з лютого 2026 року. До цього часу уряд має ухвалити та опублікувати закон.
За словами Дущика, нова система стимулюватиме іноземців легально працювати. Водночас у разі провалу голосування 800 тисяч іноземців можуть втратити легальний доступ до роботи в Польщі вже після 1 жовтня, що може спричинити хаос у соціальній та освітній сферах.
Програма "800 Плюс" - це щомісячна допомога у розмірі 800 злотих (понад 9 тис. гривень), яку отримують сім’ї з дітьми. Нові правила стосуватимуться не лише українців, а й усіх іноземців у Польщі.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 лютого 2026 року у Польщі запрацює нова електронна система виплат для українських біженців. Усі одержувачі допомоги мають повторно подати заявки онлайн із зазначенням місця навчання дитини та свого професійного статусу. Чинні правила діятимуть до кінця січня 2026 року, а після запуску системи кількість отримувачів може зменшитися приблизно на 10%.
Також ми розповідали, що Польща посилила депортацію іноземців. Від початку року країну примусово залишили понад 1100 осіб, серед них 15 українців. Усі вони отримали заборону на в’їзд до Польщі на 5-10 років. Загалом у реєстрі небажаних осіб уже 31 тис. іноземців, найбільше серед них громадян України, Грузії, Сирії, Афганістану, Білорусі та Росії. Кількість таких осіб невпинно зростає щороку.