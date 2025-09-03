Понад 30 тисяч іноземців у Польщі під загрозою депортації: українці теж у списку
Польща почала депортувати тисячі іноземців, серед яких є й українці. З початку року вже примусово залишили країну понад 1100 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
За даними видання, Польща депортує лише частину тих, хто повинен залишити країну, адже загалом у реєстрі небажаних осіб вже є 31 000 іноземців.
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі минулої суботи повідомило, що з початку року 1100 іноземців примусово покинули Польщу. Серед них було 15 громадян України. Їм також заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.
Дані про депортованих українців, за даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, були внесені до списку небажаних осіб у Польщі, який веде керівник Управління у справах іноземців.
Згідно з даними, зібраними цим управлінням, до кінця червня цього року до списку небажаних осіб вже було додано вдвічі більше людей, ніж чотири роки тому, коли їх було 16 000, і майже стільки ж, скільки за весь минулий рік.
Це показує, що кількість іноземців, яких вважають небажаними на території Польщі, неухильно зростає:
- у 2022 році - 26 000,
- у 2023 році - 29 000,
- у 2024 році - 33 000,
- і ось вже першій половині цього року кількість сягнула 31 000.
Серед тих, хто зараз перебуває у списку, найбільшими групами є громадяни України, Грузії, Сирії, Афганістану, Білорусі та Росії.
Загалом наразі до списку "небажаних" осіб входять:
- 5900 українців (з яких 4200, або понад 70%, засуджені остаточним вироком),
- 4200 грузинів (1600 засуджених),
- 2500 сирійців (включаючи 800 із засудженнями),
- 2400 громадян Афганістану (300 із засудженнями),
- 2200 білорусів (500 із засудженнями),
- 1900 росіян (включаючи 100 із засудженнями).
Зауважимо, що минулого тижня Польща примусово видворила з країни 15 українців. За даними прикордонної служби, всі вони нібито становили небезпеку для громадського порядку.
Зауважимо, що цього літа польська поліція затримала двох підлітків, яких підозрюють у нарузі над пам’ятником Волинської трагедії та інших провокаціях на замовлення російських спецслужб.
Метою таких акцій, на думку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска є посилення напруги між Польщею та Україною.