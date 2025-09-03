ua en ru
Понад 30 тисяч іноземців у Польщі під загрозою депортації: українці теж у списку

Україна, Середа 03 вересня 2025 16:29
Понад 30 тисяч іноземців у Польщі під загрозою депортації: українці теж у списку Фото: Польща депортує тисячі іноземців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Польща почала депортувати тисячі іноземців, серед яких є й українці. З початку року вже примусово залишили країну понад 1100 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

За даними видання, Польща депортує лише частину тих, хто повинен залишити країну, адже загалом у реєстрі небажаних осіб вже є 31 000 іноземців.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі минулої суботи повідомило, що з початку року 1100 іноземців примусово покинули Польщу. Серед них було 15 громадян України. Їм також заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

Дані про депортованих українців, за даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, були внесені до списку небажаних осіб у Польщі, який веде керівник Управління у справах іноземців.

Згідно з даними, зібраними цим управлінням, до кінця червня цього року до списку небажаних осіб вже було додано вдвічі більше людей, ніж чотири роки тому, коли їх було 16 000, і майже стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Це показує, що кількість іноземців, яких вважають небажаними на території Польщі, неухильно зростає:

  • у 2022 році - 26 000,
  • у 2023 році - 29 000,
  • у 2024 році - 33 000,
  • і ось вже першій половині цього року кількість сягнула 31 000.

Серед тих, хто зараз перебуває у списку, найбільшими групами є громадяни України, Грузії, Сирії, Афганістану, Білорусі та Росії.

Загалом наразі до списку "небажаних" осіб входять:

  • 5900 українців (з яких 4200, або понад 70%, засуджені остаточним вироком),
  • 4200 грузинів (1600 засуджених),
  • 2500 сирійців (включаючи 800 із засудженнями),
  • 2400 громадян Афганістану (300 із засудженнями),
  • 2200 білорусів (500 із засудженнями),
  • 1900 росіян (включаючи 100 із засудженнями).

Зауважимо, що минулого тижня Польща примусово видворила з країни 15 українців. За даними прикордонної служби, всі вони нібито становили небезпеку для громадського порядку.

Зауважимо, що цього літа польська поліція затримала двох підлітків, яких підозрюють у нарузі над пам’ятником Волинської трагедії та інших провокаціях на замовлення російських спецслужб.

Метою таких акцій, на думку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска є посилення напруги між Польщею та Україною.

Польща Війна Росії проти України Окупанти
