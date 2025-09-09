ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцам в Польше усложнят доступ к помощи "800+": что и когда изменится

Вторник 09 сентября 2025 16:07
UA EN RU
Украинцам в Польше усложнят доступ к помощи "800+": что и когда изменится Фото: Переселенцы из Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Польше планируют изменить условия получения государственной помощи "800+" для иностранцев, в том числе и украинцев. Выплаты будут зависеть от трудоустройства родителей и обучения ребенка в польской школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Дущика для TVP Info.

Что изменится

Новые условия предусматривают следующее:

  • ежемесячно ZUS автоматически будет проверять, были ли родители ребенка экономически активными;
  • если хотя бы один месяц они не будут работать, выплаты остановят;
  • обязательным условием станет посещение ребенком польского учебного заведения;
  • исключение сделают для семей с инвалидностью - они будут получать помощь даже без официальной работы.

Когда начнут действовать новые правила

Проверки начнутся с февраля 2026 года. К этому времени правительство должно принять и опубликовать закон.

По словам Дущика, новая система будет стимулировать иностранцев легально работать. В то же время в случае провала голосования 800 тысяч иностранцев могут потерять легальный доступ к работе в Польше уже после 1 октября, что может вызвать хаос в социальной и образовательной сферах.

Программа "800 Плюс" - это ежемесячная помощь в размере 800 злотых (более 9 тыс. гривен), которую получают семьи с детьми. Новые правила будут касаться не только украинцев, но и всех иностранцев в Польше.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 февраля 2026 года в Польше заработает новая электронная система выплат для украинских беженцев. Все получатели помощи должны повторно подать заявки онлайн с указанием места обучения ребенка и своего профессионального статуса. Действующие правила будут действовать до конца января 2026 года, а после запуска системы количество получателей может уменьшиться примерно на 10%.

Также мы рассказывали, что Польша усилила депортацию иностранцев. С начала года страну принудительно покинули более 1100 человек, среди них 15 украинцев. Все они получили запрет на въезд в Польшу на 5-10 лет. Всего в реестре нежелательных лиц уже 31 тыс. иностранцев, больше всего среди них граждан Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России. Количество таких лиц неуклонно растет ежегодно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины