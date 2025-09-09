Украинцам в Польше усложнят доступ к помощи "800+": что и когда изменится
В Польше планируют изменить условия получения государственной помощи "800+" для иностранцев, в том числе и украинцев. Выплаты будут зависеть от трудоустройства родителей и обучения ребенка в польской школе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Дущика для TVP Info.
Что изменится
Новые условия предусматривают следующее:
- ежемесячно ZUS автоматически будет проверять, были ли родители ребенка экономически активными;
- если хотя бы один месяц они не будут работать, выплаты остановят;
- обязательным условием станет посещение ребенком польского учебного заведения;
- исключение сделают для семей с инвалидностью - они будут получать помощь даже без официальной работы.
Когда начнут действовать новые правила
Проверки начнутся с февраля 2026 года. К этому времени правительство должно принять и опубликовать закон.
По словам Дущика, новая система будет стимулировать иностранцев легально работать. В то же время в случае провала голосования 800 тысяч иностранцев могут потерять легальный доступ к работе в Польше уже после 1 октября, что может вызвать хаос в социальной и образовательной сферах.
Программа "800 Плюс" - это ежемесячная помощь в размере 800 злотых (более 9 тыс. гривен), которую получают семьи с детьми. Новые правила будут касаться не только украинцев, но и всех иностранцев в Польше.
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 февраля 2026 года в Польше заработает новая электронная система выплат для украинских беженцев. Все получатели помощи должны повторно подать заявки онлайн с указанием места обучения ребенка и своего профессионального статуса. Действующие правила будут действовать до конца января 2026 года, а после запуска системы количество получателей может уменьшиться примерно на 10%.
Также мы рассказывали, что Польша усилила депортацию иностранцев. С начала года страну принудительно покинули более 1100 человек, среди них 15 украинцев. Все они получили запрет на въезд в Польшу на 5-10 лет. Всего в реестре нежелательных лиц уже 31 тыс. иностранцев, больше всего среди них граждан Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России. Количество таких лиц неуклонно растет ежегодно.