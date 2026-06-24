Українцям у Польщі стали масово відмовляти у статусі біженця

Польські громади змінили підхід через що тепер українцям складніше отримати допомогу. Замість спеціального статусу UKR все частіше дають звичайний - це позначка NUE. Вона означає, що людина є економічним мігрантом.

Така практика поширюється у багатьох міських громадах. Посадовці посилюють контроль та прискіпливо вивчають кожну заяву. Чиновники вважають, що люди їдуть за роботою, а не через пряму загрози життю.

Під особливу перевірку потрапляють такі категорії:

мешканці регіонів, де немає активних бойових дій;

особи, які в’їхали до Польщі з іншої безпечної країни;

громадяни, які вже мали захист чи посвідку в країнах ЄС.

Якщо ви приїхали з тилового міста, шанси на UKR падають. Польща вважає, що ви шукаєте кращої долі, а не порятунку від бомб.

Крім того, багато хто намагається оформити документи занадто пізно. Закон встановлює чіткі рамки: якщо терміни перетину кордону порушені, у статусі UKR відмовляють автоматично.

Журналісти наголошують на юридичній колізії. Чинне польське законодавство все ще на боці біженців. Спеціальний закон гарантує захист усім українцям. Проте місцева влада діє по-своєму. Муніципалітети самостійно трактують правила.