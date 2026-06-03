Польща спрощує правила купівлі нерухомості для іноземців: що зміниться для українців

Уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який кардинально змінює процедуру придбання нерухомого майна, а також акцій компаній, що володіють такою нерухомістю, іноземними громадянами. Головна мета нововведень - цифровізація процесів та впорядкування контролю.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Regio dom .

Головне: Уряд Польщі ухвалив законопроєкт, що змінює процедуру придбання нерухомості іноземцями , спрямований на цифровізацію та спрощення перевірок.

, спрямований на цифровізацію та спрощення перевірок. Замість паперового документообігу нотаріуси подаватимуть дані до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) виключно в електронному вигляді.

Для передачі документів щодо купівлі нерухомості чи часток у компаніях використовуватиметься спеціалізована ІТ-система CREWAN .

. Нововведення допоможе уникнути затримок із поданням документів, які раніше негативно впливали на точність реєстрів.

Електронна процедура замість паперів

Зараз нотаріуси зобов’язані подавати копії актів до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) у паперовому вигляді протягом семи днів. Часто це призводить до затримок, що негативно впливає на точність реєстрів та достовірність операцій.

Нові правила передбачають перехід на повністю електронний формат взаємодії:

Нотаріуси подаватимуть усі необхідні документи до МВСіА виключно через спеціалізовану ІТ-систему CREWAN.

Це значно спростить як сам процес купівлі нерухомості, так і механізми перевірки даних відомством.

Очікується, що впровадження цієї системи підвищить ефективність роботи державних органів та зробить процедури для іноземців більш прозорими та швидкими.

Іноземці купують дедалі більше нерухомості в Польщі.

Іноземні покупці купують дедалі більше квартир у Польщі. Кількість таких угод зросла вп'ятеро за останні 10 років.

Українці домінують, але активність інших національностей, зокрема індійців, турків та чехів, також зростає.

"Ще близько десятка років тому польський ринок житла приваблював переважно капітал, часто анонімний, орієнтований на швидкий прибуток та такий самий швидкий вихід. Сьогодні Польща приваблює переважно людей, які приїжджають сюди працювати, навчатися, розпочинати бізнес і зрештою пускати коріння", - зазначив експерт Марек Вєльго.

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир у Польщі, що на 2% більше, ніж у попередньому році.