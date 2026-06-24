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Украинцам в Польше стали массово отказывать в статусе беженца

00:16 24.06.2026 Ср
2 мин
Каким категориям граждан чаще всего могут отказать в статусе беженца?
aimg Филипп Бойко
Фото: регистрация украинских беженцев в Польше (Getty Images)

В некоторых польских городах украинцам начали массово отказывать в предоставлении статуса временной защиты PESEL UKR. Вместо этого гражданам присваивают статус NUE, обозначающий экономического мигранта и не предусматривающий специальных льгот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Prawna.

Польские общины изменили подход, из-за чего теперь украинцам сложнее получить помощь. Вместо специального статуса UKR все чаще дают обычный - это отметка NUE. Она означает, что человек является экономическим мигрантом.

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Такая практика распространяется во многих городских общинах. Чиновники усиливают контроль и тщательно изучают каждое заявление. Чиновники считают, что люди едут за работой, а не из-за прямой угрозы жизни.

Под особую проверку попадают следующие категории:

  • жители регионов, где нет активных боевых действий;
  • лица, въехавшие в Польшу из другой безопасной страны;
  • граждане, уже имеющие защиту или вид в странах ЕС.

Если вы приехали из тылового города, шансы на UKR падают. Польша считает, что вы ищете лучшей доли, а не спасения от бомб.

Кроме того, многие пытаются оформить документы слишком поздно. Закон устанавливает четкие рамки: если сроки пересечения границы нарушены, в статусе UKR отказывают автоматически.

Журналисты отмечают юридическую коллизию. Действующее польское законодательство все еще на стороне беженцев. Специальный закон гарантирует защиту всех украинцев. Однако местные власти действуют по-своему. Муниципалитеты самостоятельно трактуют правила.

Что еще нужно знать украинским беженцам

В Польше вступают в силу обновленные правила контроля над трудовыми контрактами. Государственная инспекция труда (PIP) получает расширенные возможности.

Также правительство Польши приняло законопроект, упрощающий процедуру приобретения недвижимого имущества для иностранцев. Главная цель нововведений – цифровизация процессов и упорядочение контроля.

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