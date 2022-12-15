Українцям показали уламки збитих ворожих БПЛА: фоторепортаж з презентації

Українцям показали уламки "приземлених" безпілотників, які росіяни використовують у війні. Серед них і залишки іранських дронів.

Як помітно з кадрів, українські військові показали уламки іранських дронів-камікадзе типу Shahed, їх росіяни маркують під так звану "Герань-2".

Фото: українцям показали уламки збитих ворожих БПЛА (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як вказано на деталях дронів, деякі з них є досить новими, адже датуються виробництвом 2020 року.

Також військові показали й російський безпілотник "Гранат". Примітно, що використання цього БПЛА неодноразово фіксувалося на Донбасі починаючи з 2014-го року, росіяни продовжують застосовувати їх у своїй агресії й дотепер.

Презентований і відомий російський безпілотний летальний апарат "Орлан-10", який став найпоширенішим трофеєм для наших військових.

"Учора ми були з вами свідками чергової спроби обстріляти цивільну інфраструктуру Києва з використанням безпілотників, у тому числі іранського виробництва. Дякуємо Збройним Силам за збиття цих російських "пташок", - заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр під час виступу на Military Media Center.

Масована атака дронів на Київ

Нагадаємо вчора, 14 грудня Росія вдалася до чергової атаки дронами. Зокрема, Київ переніс дві хвилі нальоту ворожих БПЛА.

Постраждалих, через ворожі пуски дронів вдалося уникнути, втім, все ж уламки від збитих безпілотників влучили в адмінбудівлю, ще 4 житлові будинки зазнали незначних ушкоджень.

Президент Володимир Зеленський відзначив відмінну роботу української ППО та зазначив, що всі 13 запущених дронів вдалося збити. Відомо, що БПЛА летіли з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

Додамо, не мало важливим є те, що під час атаки дронів на Київ та область у середу, 14 грудня, енергетичні об’єкти не зазнали ушкоджень

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