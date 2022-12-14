Чи пошкоджені енергооб’єкти через атаку на Київ? В "Укренерго" дали відповідь

Під час атаки дронів на Київ та область у середу, 14 грудня, енергетичні об’єкти не зазнали ушкоджень. Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною попри запуску блока на атомній станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень - всі 13 БПЛА було збито", - йдеться в повідомленні.

Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі.

"Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході - через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників", - додали в Укренерго.

В "Укренерго" зазначили, що вчора було введено в роботу ще один блок на атомній станції.

"Це допомогло не застосовувати минулої доби аварійні відключення для збалансування енергосистеми", - додали в компанії.

Наразі всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.