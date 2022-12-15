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Украинцам показали обломки сбитых вражеских БПЛА: фоторепортаж с презентации

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Киев, Четверг 15 декабря 2022 11:41
Украинцам показали обломки сбитых вражеских БПЛА: фоторепортаж с презентации Фото: украинцам показали обломки сбитых вражеских БПЛА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Мария Кучерявец

Украинцам показали обломки приземленных беспилотников, которые россияне используют в войне. Среди них и остатки иранских дронов.

РБК-Украина публикует фоторепортаж из Military Media Center, где ведется брифинг и презентация обломков сбитых БПЛА.

Как заметно из кадров, украинские военные показали обломки иранских дронов-камикадзе типа Shahed, их россияне маркируют под так называемую "Герань-2".

Фото: украинцам показали обломки сбитых вражеских БПЛА (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как указано на деталях дронов, некоторые из них достаточно новыми, ведь датируются производством 2020 года.

Также военные показали и российский беспилотник "Гранат". Примечательно, что использование этого БПЛА неоднократно фиксировалось на Донбассе начиная с 2014 года, россияне продолжают применять их в своей агрессии.

Представленный и известный российский беспилотный летальный аппарат "Орлан-10", ставший самым распространенным трофеем для наших военных.

"Вчера мы были с вами свидетелями очередной попытки обстрелять гражданскую инфраструктуру Киева с использованием беспилотников, в том числе иранского производства. Спасибо Вооруженным Силам за сбитие этих российских "птичек", - заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр во время выступления на Military Media Center.

Массированная атака дронов на Киев

Напомним, вчера, 14 декабря Россия прибегла к очередной атаке дронами. В частности, Киев перенес две волны налета вражеских БПЛА.

Пострадавших, из-за вражеских пусков дронов удалось избежать, впрочем, все же обломки от сбитых беспилотников попали в админздание, еще 4 жилых дома получили незначительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский отметил отличную работу украинского ПВО и отметил, что все 13 запущенных дронов удалось сбить. Известно, что БПЛА летели по направлению к восточному побережью Азовского моря.

Добавим, не мало важно то, что во время атаки дронов на Киев и область в среду, 14 декабря, энергетические объекты не получили повреждений

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