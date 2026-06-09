Українцям показали "розумний" дрон LITAVR для боротьби з "Шахедами"

Що таке LITAVR

"Литавр" - це дрон-перехоплювач для знищення повітряних цілей і роботи по наземних об'єктах.

Компанія F-Drones розробляє під нього власне програмне забезпечення, електроніку, двигуни, регулятори і польотні контролери - і послідовно скорочує залежність від китайських комплектуючих.

Компанія розпочала виробництво дронів у 2023 році. Розробка LITAVR стартувала восени 2024-го, влітку 2025-го апарат успішно випробували та кодифікували. З осені 2025 року - серійне виробництво і постачання до війська.

Характеристики: швидкість, дальність, висота

Заявлена максимальна швидкість - 350 км/год. Робочий радіус - 40 км. Підрозділ Сил безпілотних систем зафіксував рекордний політ на понад 80 км від точки зльоту. Максимальна висота - 9 км.

Фото: характеристики дрона "Литавр" (t.me/ministry_of_defense_ua)

Дрон оснащений денною та тепловізійною камерами - оператор перемикається між ними в польоті залежно від умов і часу доби.

Навігація - власна "non-GPS"-система. Інтеграція з різними радарними комплексами та підтримка пілота здійснюються через програмний комплекс LARAG.

Ключова особливість "Литавра" - система автоматичного донаведення на ціль (Last Mile, або Pixel Lock). Вона самостійно ідентифікує ціль і виводить дрон на атаку: на фінальному відрізку пілот керує лише швидкістю, решту виконує автоматика.

Бойова частина розміщена в носовій частині дрона і постачається у двох варіантах:

порожній контейнер, який підрозділ споряджає вибухівкою самостійно на місці;

готова бойова частина з кодом НАТО у складі виробу.

У "Литаврі" реалізована система дистанційного керування. Оператор може керувати апаратом за сотні і навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Якщо ціль не виявлено - пілот переводить плату ініціації в безпечний режим і повертає дрон на базу.