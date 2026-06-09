Украинцам показали "умный" дрон LITAVR для борьбы с "Шахедами"

Украинская компания F-Drones разработала дрон-перехватчик LITAVR, способный догнать цель на скорости до 350 км/ч и поразить ее в автоматическом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
"Литавр" - это дрон-перехватчик для уничтожения воздушных целей и работы по наземным объектам.
Компания F-Drones разрабатывает под него собственное программное обеспечение, электронику, двигатели, регуляторы и полетные контроллеры - и последовательно сокращает зависимость от китайских комплектующих.
Компания начала производство дронов в 2023 году. Разработка LITAVR стартовала осенью 2024-го, летом 2025-го аппарат успешно испытали и кодифицировали. С осени 2025 года - серийное производство и поставки в войска.
Заявленная максимальная скорость - 350 км/ч. Рабочий радиус - 40 км. Подразделение Сил беспилотных систем зафиксировало рекордный полет на более 80 км от точки взлета. Максимальная высота - 9 км.
Фото: характеристики дрона "Литавр" (t.me/ministry_of_defense_ua)
Дрон оснащен дневной и тепловизионной камерами - оператор переключается между ними в полете в зависимости от условий и времени суток.
Навигация - собственная "non-GPS"-система. Интеграция с различными радарными комплексами и поддержка пилота осуществляются через программный комплекс LARAG.
Ключевая особенность "Литавра" - система автоматического донаведения на цель (Last Mile, или Pixel Lock). Она самостоятельно идентифицирует цель и выводит дрон на атаку: на финальном отрезке пилот управляет только скоростью, остальное выполняет автоматика.
Боевая часть размещена в носовой части дрона и поставляется в двух вариантах:
В "Литавре" реализована система дистанционного управления. Оператор может управлять аппаратом за сотни и даже тысячи километров от точки перехвата. Если цель не обнаружена - пилот переводит плату инициации в безопасный режим и возвращает дрон на базу.
Как сообщало РБК-Украина, украинские дроны-перехватчики уже научились автономно сбивать российские "Шахеды" - оператор лишь выбирает цель, а система самостоятельно наводится и поражает ее.
Технология разработана при поддержке оборонного кластера Brave1 и прошла боевое испытание на Харьковщине.
Тем временем мировой рынок дронов активно развивается: РБК-Украина писало о новом квадрокоптере KF100 Max, который претендует на конкуренцию с DJI - аппарат имеет встроенную систему сброса грузов и до 50 минут автономности на одном аккумуляторе.