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Украинцам показали "умный" дрон LITAVR для борьбы с "Шахедами"

11:45 09.06.2026 Вт
2 мин
Какие технические характеристики дрона, который сам догоняет цели?
aimg Елена Чупровская
Фото: что умеет новый перехватчик для ВСУ (armyinform.com.ua)

Украинская компания F-Drones разработала дрон-перехватчик LITAVR, способный догнать цель на скорости до 350 км/ч и поразить ее в автоматическом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Что такое LITAVR

"Литавр" - это дрон-перехватчик для уничтожения воздушных целей и работы по наземным объектам.

Компания F-Drones разрабатывает под него собственное программное обеспечение, электронику, двигатели, регуляторы и полетные контроллеры - и последовательно сокращает зависимость от китайских комплектующих.

Компания начала производство дронов в 2023 году. Разработка LITAVR стартовала осенью 2024-го, летом 2025-го аппарат успешно испытали и кодифицировали. С осени 2025 года - серийное производство и поставки в войска.

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Характеристики: скорость, дальность, высота

Заявленная максимальная скорость - 350 км/ч. Рабочий радиус - 40 км. Подразделение Сил беспилотных систем зафиксировало рекордный полет на более 80 км от точки взлета. Максимальная высота - 9 км.

Фото: характеристики дрона "Литавр" (t.me/ministry_of_defense_ua)

Дрон оснащен дневной и тепловизионной камерами - оператор переключается между ними в полете в зависимости от условий и времени суток.

Навигация - собственная "non-GPS"-система. Интеграция с различными радарными комплексами и поддержка пилота осуществляются через программный комплекс LARAG.

Ключевая особенность "Литавра" - система автоматического донаведения на цель (Last Mile, или Pixel Lock). Она самостоятельно идентифицирует цель и выводит дрон на атаку: на финальном отрезке пилот управляет только скоростью, остальное выполняет автоматика.

Боевая часть размещена в носовой части дрона и поставляется в двух вариантах:

  • пустой контейнер, который подразделение снаряжает взрывчаткой самостоятельно на месте;
  • готовая боевая часть с кодом НАТО в составе изделия.

В "Литавре" реализована система дистанционного управления. Оператор может управлять аппаратом за сотни и даже тысячи километров от точки перехвата. Если цель не обнаружена - пилот переводит плату инициации в безопасный режим и возвращает дрон на базу.

Как сообщало РБК-Украина, украинские дроны-перехватчики уже научились автономно сбивать российские "Шахеды" - оператор лишь выбирает цель, а система самостоятельно наводится и поражает ее.

Технология разработана при поддержке оборонного кластера Brave1 и прошла боевое испытание на Харьковщине.

Тем временем мировой рынок дронов активно развивается: РБК-Украина писало о новом квадрокоптере KF100 Max, который претендует на конкуренцию с DJI - аппарат имеет встроенную систему сброса грузов и до 50 минут автономности на одном аккумуляторе.

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