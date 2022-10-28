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Українцям показали рейтинг енергоприладів: що можна включати за економії

Фото: українцям показали рейтинг енергоприладів, які можна включати за економії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Аби зменшити навантаження на мережі, українців просять використовувати не більше одного потужного електроприладу одночасно.

РБК-Україна розповідає, які ще поради мешканцям дає Міністерство енергетики.

Українцям нагадали, що економити електроенергію особливо важливо з 6:00 до 9:00 та з 17:00 до 23:00.

Рекомендації, як споживати електроенергію з мінімальним навантаженням на енергосистему:

  1. Обмежити у пікові ранкові та вечірні години використання електроприладів з "червоної групи" (праска, пральна машина, фен, електроплита, електрочайник, бойлер, обігрівач або кондиціонер).
  2. Не використовувати одночасно більше одного електроприладу з "червоної групи".
  3. Користуватися приладами з "жовтої" та "червоної" груп по черзі, щоб вони не створювали надмірного навантаження на мережу.
  4. Найменш енергоємна "зелена група", ці електроприлади безпечні для системи і вмикати їх можна протягом дня.

Зазначається, що це типовий набір приладів, якими може користуватись сім’я з 4 осіб, яка проживає у 2-кімнатній квартирі загальною площею близько 50-55 кв. м. у панельному будинку 1990-х. Така сім’я щомісяця споживає близько 300 КВт/год, якщо користується лише центральним опаленням та підігрівом води або близько 600 КВт/год електроенергії, якщо користується бойлером та додатковим обігрівом.

Нагадаємо, сьогодні "Укренерго" обмежило електропостачання по усій Україні, щоб зменшення навантаження на мережу.

Також повідомлялося, що графіки віялових відключень електроенергії для Києва переглянуть, але тривалість обмежень можуть збільшили до шести годин.

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