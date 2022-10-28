Українцям показали рейтинг енергоприладів: що можна включати за економії

Аби зменшити навантаження на мережі, українців просять використовувати не більше одного потужного електроприладу одночасно.
РБК-Україна розповідає, які ще поради мешканцям дає Міністерство енергетики.
Українцям нагадали, що економити електроенергію особливо важливо з 6:00 до 9:00 та з 17:00 до 23:00.
Рекомендації, як споживати електроенергію з мінімальним навантаженням на енергосистему:
Зазначається, що це типовий набір приладів, якими може користуватись сім’я з 4 осіб, яка проживає у 2-кімнатній квартирі загальною площею близько 50-55 кв. м. у панельному будинку 1990-х. Така сім’я щомісяця споживає близько 300 КВт/год, якщо користується лише центральним опаленням та підігрівом води або близько 600 КВт/год електроенергії, якщо користується бойлером та додатковим обігрівом.
Нагадаємо, сьогодні "Укренерго" обмежило електропостачання по усій Україні, щоб зменшення навантаження на мережу.
Також повідомлялося, що графіки віялових відключень електроенергії для Києва переглянуть, але тривалість обмежень можуть збільшили до шести годин.
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