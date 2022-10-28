Украинцам показали рейтинг энергоприборов: что можно включать при экономии

Украинцам напомнили, что экономить электроэнергию особенно важно с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00.

Рекомендации, как потреблять электроэнергию с минимальной нагрузкой на энергосистему:

Ограничить в пиковые утренние и вечерние часы использование электроприборов из красной группы (утюг, стиральная машина, фен, электроплита, электрочайник, бойлер, обогреватель или кондиционер). Не использовать одновременно более одного электроприбора из красной группы. Пользоваться приборами из "желтой" и "красной" групп по очереди, чтобы они не создавали чрезмерную нагрузку на сеть. Наименее энергоемкая "зеленая группа", эти электроприборы безопасны для системы и включать их можно в течение дня.

Отмечается, что это типичный набор приборов, которыми может пользоваться семья из 4 человек, проживающая в 2-комнатной квартире общей площадью около 50-55 кв. м. в панельном доме 1990-х. Такая семья ежемесячно потребляет около 300 кВт/ч, если пользуется только центральным отоплением и подогревом воды или около 600 кВт/ч электроэнергии, если пользуется бойлером и дополнительным обогревом.