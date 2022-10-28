RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам показали рейтинг энергоприборов: что можно включать при экономии

Фото: украинцам показали рейтинг энергоприборов, которые можно включать при экономии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Чтобы уменьшить нагрузку на сети, украинцев просят использовать не более одного мощного электроприбора одновременно.

РБК-Украина рассказывает, какие еще советы жителям дает Министерство энергетики.

Украинцам напомнили, что экономить электроэнергию особенно важно с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00.

Рекомендации, как потреблять электроэнергию с минимальной нагрузкой на энергосистему:

  1. Ограничить в пиковые утренние и вечерние часы использование электроприборов из красной группы (утюг, стиральная машина, фен, электроплита, электрочайник, бойлер, обогреватель или кондиционер).
  2. Не использовать одновременно более одного электроприбора из красной группы.
  3. Пользоваться приборами из "желтой" и "красной" групп по очереди, чтобы они не создавали чрезмерную нагрузку на сеть.
  4. Наименее энергоемкая "зеленая группа", эти электроприборы безопасны для системы и включать их можно в течение дня.

Отмечается, что это типичный набор приборов, которыми может пользоваться семья из 4 человек, проживающая в 2-комнатной квартире общей площадью около 50-55 кв. м. в панельном доме 1990-х. Такая семья ежемесячно потребляет около 300 кВт/ч, если пользуется только центральным отоплением и подогревом воды или около 600 кВт/ч электроэнергии, если пользуется бойлером и дополнительным обогревом.

Напомним, сегодня "Укрэнерго" ограничило электроснабжение по всей Украине, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Также сообщалось, что графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены, но продолжительность ограничений могут быть увеличена до шести часов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияМинэнерго