Украинцам показали рейтинг энергоприборов: что можно включать при экономии

Чтобы уменьшить нагрузку на сети, украинцев просят использовать не более одного мощного электроприбора одновременно.
РБК-Украина рассказывает, какие еще советы жителям дает Министерство энергетики.
Украинцам напомнили, что экономить электроэнергию особенно важно с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00.
Рекомендации, как потреблять электроэнергию с минимальной нагрузкой на энергосистему:
Отмечается, что это типичный набор приборов, которыми может пользоваться семья из 4 человек, проживающая в 2-комнатной квартире общей площадью около 50-55 кв. м. в панельном доме 1990-х. Такая семья ежемесячно потребляет около 300 кВт/ч, если пользуется только центральным отоплением и подогревом воды или около 600 кВт/ч электроэнергии, если пользуется бойлером и дополнительным обогревом.
Напомним, сегодня "Укрэнерго" ограничило электроснабжение по всей Украине, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
Также сообщалось, что графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены, но продолжительность ограничений могут быть увеличена до шести часов.
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