"Укренерго" обмежує електропостачання по усій Україні
Для усунення наслідків терористичних атак з боку Росії, "Укренерго" обмежує електроспоживання по усій території України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".
Зранку "Укренерго" надало операторам розподільчих мереж обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів по усій території України.
В Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській й Житомирській областях було додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності.
"Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня", - додає "Укренерго".
Як поясняє "Укренерго" обмеження для усіх категорій споживачів необхідні для:
- зменшення навантаження на мережу;
- забезпечення сталого балансування енергосистеми;
- уникнення повторних аварій.
"Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - додає "Укренерго".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, чи допоможе переведення годинників на зимовий час заощадити електричну енергію.
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