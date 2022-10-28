"Укренерго" обмежує електропостачання по усій Україні

Для усунення наслідків терористичних атак з боку Росії, "Укренерго" обмежує електроспоживання по усій території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Зранку "Укренерго" надало операторам розподільчих мереж обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів по усій території України.

В Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській й Житомирській областях було додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності.

"Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня", - додає "Укренерго".

Як поясняє "Укренерго" обмеження для усіх категорій споживачів необхідні для:

зменшення навантаження на мережу;

забезпечення сталого балансування енергосистеми;

уникнення повторних аварій.

"Такі заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів", - додає "Укренерго".