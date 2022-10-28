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Украинцам показали рейтинг энергоприборов: что можно включать при экономии

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Пятница 28 октября 2022 15:35
Украинцам показали рейтинг энергоприборов: что можно включать при экономии Фото: украинцам показали рейтинг энергоприборов, которые можно включать при экономии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Чтобы уменьшить нагрузку на сети, украинцев просят использовать не более одного мощного электроприбора одновременно.

РБК-Украина рассказывает, какие еще советы жителям дает Министерство энергетики.

Украинцам напомнили, что экономить электроэнергию особенно важно с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00.

Рекомендации, как потреблять электроэнергию с минимальной нагрузкой на энергосистему:

  1. Ограничить в пиковые утренние и вечерние часы использование электроприборов из красной группы (утюг, стиральная машина, фен, электроплита, электрочайник, бойлер, обогреватель или кондиционер).
  2. Не использовать одновременно более одного электроприбора из красной группы.
  3. Пользоваться приборами из "желтой" и "красной" групп по очереди, чтобы они не создавали чрезмерную нагрузку на сеть.
  4. Наименее энергоемкая "зеленая группа", эти электроприборы безопасны для системы и включать их можно в течение дня.

Украинцам показали рейтинг энергоприборов: что можно включать при экономии

Отмечается, что это типичный набор приборов, которыми может пользоваться семья из 4 человек, проживающая в 2-комнатной квартире общей площадью около 50-55 кв. м. в панельном доме 1990-х. Такая семья ежемесячно потребляет около 300 кВт/ч, если пользуется только центральным отоплением и подогревом воды или около 600 кВт/ч электроэнергии, если пользуется бойлером и дополнительным обогревом.

Напомним, сегодня "Укрэнерго" ограничило электроснабжение по всей Украине, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Также сообщалось, что графики веерных отключений электроэнергии для Киева будут пересмотрены, но продолжительность ограничений могут быть увеличена до шести часов.

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