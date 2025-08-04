Українцям почали виплачувати пенсії за серпень: чи буде підвищення

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за серпень 2025 року. На пенсійні виплати 1 серпня спрямовано перші гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

За даними пресслужби, на пенсійні виплати через "Укрпошту" спрямовано 1,1 млрд гривень.

Виплата пенсій проводиться з 4 по 25 число кожного місяця. У разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день, пенсія може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Пенсіонери в Україні

У червні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333,2 тисячі осіб. Це на 14,9 тисячі менше, ніж у грудні минулого року.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 495 тисяч. Решта 1 млн 838,2 тисячі пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Підвищення пенсій

Підвищення пенсій з 1 серпня не буде. Фактично єдиним механізмом підвищення пенсій є індексація на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. Цього року індексація пройшла з коефіцієнтом 1,115.

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 621,12 гривні або на 10,7% до 6 410,17 гривень на 1 липня.

На початку липня Дарія Марчак, на той час перша заступниця міністерки соціальної політики, повідомила, що підвищення пенсій українцям у 2025 році вже відбулося і ще однієї індексації не буде. Інших підвищень не планується.