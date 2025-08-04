Украинцам начали выплачивать пенсии за август: будет ли повышение

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за август 2025 года. На пенсионные выплаты 1 августа направлены первые деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, на пенсионные выплаты через "Укрпочту" направлено 1,1 млрд гривен.

Выплата пенсий производится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

Пенсионеры в Украине

В июне 2025 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10 млн 333,2 тысячи человек. Это на 14,9 тысячи меньше, чем в декабре прошлого года.

Через текущие счета в банках пенсии получают 8 млн 495 тысяч. Остальные 1 млн 838,2 тысячи пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Повышение пенсий

Повышения пенсий с 1 августа не будет. Фактически единственным механизмом повышения пенсий является индексация на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115.

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат на 9,5%. Средний размер пенсии с начала 2025 года вырос на 621,12 гривны или на 10,7% до 6 410,17 гривен на 1 июля.

В начале июля Дарья Марчак, в то время первый заместитель министра социальной политики, сообщила, что повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло и еще одной индексации не будет. Других повышений не планируется.