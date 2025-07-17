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Від 5 до 9 тисяч гривень: де в Україні найнижчі та найвищі пенсії

Україна, Четвер 17 липня 2025 18:30
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Від 5 до 9 тисяч гривень: де в Україні найнижчі та найвищі пенсії Фото: пенсіонери в Києві отримують 8,9 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Найвищі пенсії в Україні у жителів столиці та індустріальних регіонів. На заході країни пенсії дещо нижчі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними на 1 липня 2025 року серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 857 гривень.
Від 5 до 9 тисяч гривень: де в Україні найнижчі та найвищі пенсії

Далі йдуть Донецька (7 840 гривень), Луганська (7 322 гривні), Дніпропетровська (7 134 гривні) та Київська області (6 814 гривень).

Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 967 гривень), Чернівецькій (5 137 гривень) і Закарпатській (5 211 гривень) областях.
Від 5 до 9 тисяч гривень: де в Україні найнижчі та найвищі пенсії

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2025 року становив 6 410,17 гривень. Пенсії зросли на 621,12 гривень або на 10,7%.

Кількість пенсіонерів із початку року скоротилася на 83 908 осіб до 10 259 722 осіб.

Більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,5 млн українців. Це становить 14,8% від загальної кількості пенсіонерів.

За даними ПФУ, у травні найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 874,7 тисяч осіб. Крім того, у Києві 750,1 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 704,4 тисяч, у Львівській області - 670,4 тисяч, у Донецькій області - 607,2 тисяч осіб.

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