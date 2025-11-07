Українцям перерахували субсидії: як дізнатися розмір виплат на опалювальний сезон

Як зазначається, переглянути розмір нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі "Моя субсидія".

Виплату за жовтень проведено у листопаді - з урахуванням початку опалювального сезону з 16 жовтня (16 днів). До розрахунку включені послуги з опалення житла - індивідуальне газове, електричне або централізоване теплопостачання.

Як подати заяву на субсидію

Якщо ви маєте право на субсидію, але ще не зверталися за нею, зробити це можна:

онлайн - через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України";

особисто - у будь-якому сервісному центрі Фонду;

поштою - на адресу територіального органу ПФУ.

Якщо документи подано до 30 листопада (включно), субсидію призначать з початку опалювального періоду. Якщо ж звернення відбудеться після 1 грудня, нарахування почнеться з місяця подачі заяви.