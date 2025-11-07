UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українцям перерахували субсидії: як дізнатися розмір виплат на опалювальний сезон

Фото: Субсидія на комунальні послуги в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пенсійний фонд України (ПФУ) провів перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Як зазначається, переглянути розмір нарахованої субсидії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ у розділі "Моя субсидія".

Виплату за жовтень проведено у листопаді - з урахуванням початку опалювального сезону з 16 жовтня (16 днів). До розрахунку включені послуги з опалення житла - індивідуальне газове, електричне або централізоване теплопостачання.

Як подати заяву на субсидію

Якщо ви маєте право на субсидію, але ще не зверталися за нею, зробити це можна:

  • онлайн - через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України";
  • особисто - у будь-якому сервісному центрі Фонду;
  • поштою - на адресу територіального органу ПФУ.

Якщо документи подано до 30 листопада (включно), субсидію призначать з початку опалювального періоду. Якщо ж звернення відбудеться після 1 грудня, нарахування почнеться з місяця подачі заяви.

Нагадаємо, більшості домогосподарств субсидію на опалювальний період призначать автоматично, а тим, хто оформлює субсидію вперше або змінив склад сім’ї, потрібно подати заяву до 30 листопада. Зробити це можна онлайн, поштою або у сервісному центрі ПФУ.

Також РБК-Україна розповідало, що ВПО можуть отримати субсидію не лише за оренду квартири чи будинку, а й кімнати. Для цього потрібно укласти договір найму, подати заяву та вказати площу орендованої кімнати. Розмір виплати визначають індивідуально залежно від доходів, кількості членів сім’ї та вартості оренди.

