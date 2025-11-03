ПФУ нарахувує зимові субсидії: кому потрібно подати заяву

Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 жовтня розпочав розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на ПФУ .

Як нараховують субсидії

Розрахунок проводять із урахуванням тривалості опалювального сезону. Для більшості домогосподарств сума субсидії буде визначена автоматично, без потреби звертатися до органів Фонду.

Також автоматично перевизначать виплати тим, у кого влітку розмір субсидії становив 0,00 гривень.

Під час обчислення субсидії беруть до уваги доходи за I та II квартали 2025 року, а пенсії - у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.

Кому потрібно подати заяву

До Пенсійного фонду слід звернутися:

громадянам, які вперше оформлюють субсидію;

тим, у кого змінився склад сім’ї чи зареєстрованих осіб;

домогосподарствам, які погасили борги за комуналку або оформили реструктуризацію.

Необхідні документи

Для призначення субсидії подають заяву та декларацію за встановленими формами. За потреби додають:

договір оренди житла;

копію договору про реструктуризацію боргу;

довідку ВПО (якщо звернення за місцем фактичного проживання)

Як подати документи

Субсидію можна оформити:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

поштою;

онлайн через вебпортал або застосунок "Пенсійний фонд";

через ЦНАП, громади чи "Дію".

Якщо документи подати до 30 листопада, субсидію призначать з початку опалювального сезону. У разі звернення пізніше - з місяця подання заяви.