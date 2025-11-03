ПФУ нарахувує зимові субсидії: кому потрібно подати заяву
Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 жовтня розпочав розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на ПФУ.
Як нараховують субсидії
Розрахунок проводять із урахуванням тривалості опалювального сезону. Для більшості домогосподарств сума субсидії буде визначена автоматично, без потреби звертатися до органів Фонду.
Також автоматично перевизначать виплати тим, у кого влітку розмір субсидії становив 0,00 гривень.
Під час обчислення субсидії беруть до уваги доходи за I та II квартали 2025 року, а пенсії - у розмірі, нарахованому за серпень 2025 року.
Кому потрібно подати заяву
До Пенсійного фонду слід звернутися:
- громадянам, які вперше оформлюють субсидію;
- тим, у кого змінився склад сім’ї чи зареєстрованих осіб;
- домогосподарствам, які погасили борги за комуналку або оформили реструктуризацію.
Необхідні документи
Для призначення субсидії подають заяву та декларацію за встановленими формами. За потреби додають:
- договір оренди житла;
- копію договору про реструктуризацію боргу;
- довідку ВПО (якщо звернення за місцем фактичного проживання)
Як подати документи
Субсидію можна оформити:
- особисто у сервісному центрі ПФУ;
- поштою;
- онлайн через вебпортал або застосунок "Пенсійний фонд";
- через ЦНАП, громади чи "Дію".
Якщо документи подати до 30 листопада, субсидію призначать з початку опалювального сезону. У разі звернення пізніше - з місяця подання заяви.
Раніше РБК-Україна писало, що українці можуть перевірити, чи призначено їм субсидію, через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися й відкрити розділ "Мої повідомлення". Субсидії автоматично продовжуються, але окремі категорії мають подати заяву повторно.
Нагадаємо, уряд скоротив фінансування субсидій і пільг на 2,7 млрд грн, спрямувавши ці кошти на виплату пенсій. Відповідні зміни внесено до бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік.