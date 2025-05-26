Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від держави
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право отримати субсидію не тільки у випадку оренди квартири або будинку. Подати документи на виплату можна також у разі оренди кімнати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рекомендації Telegram-каналу "Уряд online".
Хто може отримати субсидію на оренду житла
В цілому субсидія доступна для внутрішньо переміщених осіб, які:
- виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;
- не мають власного житла в умовно безпечному регіоні України;
- не отримують допомогу на проживання для ВПО;
- не мешкають у помешканні, за яке вже надається компенсація за програмою "Прихисток".
Крім того, субсидія доступна дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, які є ВПО.
Хто має право на субсидію на оренду житла (скриншот: t.me/uriad24)
Як можна отримати субсидію на оренду кімнати
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію навіть у випадку оренди кімнати.
"Субсидія призначається навіть у випадку оренди однією або кількох кімнат у квартирі чи будинку", - пояснили українцям.
При цьому потрібно вказати фактичну площу орендованої кімнати - субсидія буде розрахована саме на неї.
Чи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати (скриншот: t.me/uriad24)
Оформлення субсидії: які документи потрібні
Для того, щоб оформити субсидію на оренду кімнати, внутрішньо переміщеним особам потрібні такі документи:
- договір найму житла (за встановленою формою);
- заява на отримання субсидії (за встановленою формою);
- за потреби - документи, що підтверджують повноваження опікунів, піклувальників, батьків-вихователів;
- додаткові документи - за особливих обставин (наприклад, рішення суду щодо аліментів, проживання дитини з одним із батьків тощо).
Уточнюється, що документи подають і власник житла, і ВПО, яка винаймає це житло.
Які документи потрібні для оформлення субсидії (скриншот: t.me/uriad24)
Від чого залежить розмір субсидії
Насамкінець українцям пояснили, що розмір субсидії визначається індивідуально й залежить від:
- кількості членів родини;
- рівня доходів;
- вартості оренди в конкретному населеному пункті.
Тобто сума субсидії буде різною для:
- сіл;
- обласних центрів;
- міст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у виплатах і правилах для ВПО у 2025 році.
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