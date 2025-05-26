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Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від держави

Понеділок 26 травня 2025 12:14
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Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від держави ВПО можуть отримати субсидію на оренду кімнати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право отримати субсидію не тільки у випадку оренди квартири або будинку. Подати документи на виплату можна також у разі оренди кімнати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рекомендації Telegram-каналу "Уряд online".

Хто може отримати субсидію на оренду житла

В цілому субсидія доступна для внутрішньо переміщених осіб, які:

  • виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;
  • не мають власного житла в умовно безпечному регіоні України;
  • не отримують допомогу на проживання для ВПО;
  • не мешкають у помешканні, за яке вже надається компенсація за програмою "Прихисток".

Крім того, субсидія доступна дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, які є ВПО.

Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від державиХто має право на субсидію на оренду житла (скриншот: t.me/uriad24)

Як можна отримати субсидію на оренду кімнати

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію навіть у випадку оренди кімнати.

"Субсидія призначається навіть у випадку оренди однією або кількох кімнат у квартирі чи будинку", - пояснили українцям.

При цьому потрібно вказати фактичну площу орендованої кімнати - субсидія буде розрахована саме на неї.

Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від державиЧи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати (скриншот: t.me/uriad24)

Оформлення субсидії: які документи потрібні

Для того, щоб оформити субсидію на оренду кімнати, внутрішньо переміщеним особам потрібні такі документи:

  • договір найму житла (за встановленою формою);
  • заява на отримання субсидії (за встановленою формою);
  • за потреби - документи, що підтверджують повноваження опікунів, піклувальників, батьків-вихователів;
  • додаткові документи - за особливих обставин (наприклад, рішення суду щодо аліментів, проживання дитини з одним із батьків тощо).

Уточнюється, що документи подають і власник житла, і ВПО, яка винаймає це житло.

Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від державиЯкі документи потрібні для оформлення субсидії (скриншот: t.me/uriad24)

Від чого залежить розмір субсидії

Насамкінець українцям пояснили, що розмір субсидії визначається індивідуально й залежить від:

  • кількості членів родини;
  • рівня доходів;
  • вартості оренди в конкретному населеному пункті.

Тобто сума субсидії буде різною для:

  • сіл;
  • обласних центрів;
  • міст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у виплатах і правилах для ВПО у 2025 році.

Читайте також, хто з переселенців може втратити виплати й чому саме.

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Субсидії в Україні Внутрішньо переміщені особи Оренда нерухомості Поради Документи Кімната
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