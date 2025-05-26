Переселенцям компенсують оренду кімнати: як отримати гроші від держави

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право отримати субсидію не тільки у випадку оренди квартири або будинку. Подати документи на виплату можна також у разі оренди кімнати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на рекомендації Telegram-каналу "Уряд online".

Хто може отримати субсидію на оренду житла

В цілому субсидія доступна для внутрішньо переміщених осіб, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;

не мають власного житла в умовно безпечному регіоні України;

не отримують допомогу на проживання для ВПО;

не мешкають у помешканні, за яке вже надається компенсація за програмою "Прихисток".

Крім того, субсидія доступна дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, які є ВПО.

Хто має право на субсидію на оренду житла (скриншот: t.me/uriad24)

Як можна отримати субсидію на оренду кімнати

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію навіть у випадку оренди кімнати.

"Субсидія призначається навіть у випадку оренди однією або кількох кімнат у квартирі чи будинку", - пояснили українцям.

При цьому потрібно вказати фактичну площу орендованої кімнати - субсидія буде розрахована саме на неї.

Чи можуть ВПО отримати субсидію на оренду кімнати (скриншот: t.me/uriad24)

Оформлення субсидії: які документи потрібні

Для того, щоб оформити субсидію на оренду кімнати, внутрішньо переміщеним особам потрібні такі документи:

договір найму житла (за встановленою формою);

заява на отримання субсидії (за встановленою формою);

за потреби - документи, що підтверджують повноваження опікунів, піклувальників, батьків-вихователів;

додаткові документи - за особливих обставин (наприклад, рішення суду щодо аліментів, проживання дитини з одним із батьків тощо).

Уточнюється, що документи подають і власник житла, і ВПО, яка винаймає це житло.

Які документи потрібні для оформлення субсидії (скриншот: t.me/uriad24)

Від чого залежить розмір субсидії

Насамкінець українцям пояснили, що розмір субсидії визначається індивідуально й залежить від:

кількості членів родини;

рівня доходів;

вартості оренди в конкретному населеному пункті.

Тобто сума субсидії буде різною для: