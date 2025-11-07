Украинцам пересчитали субсидии: как узнать размер выплат на отопительный сезон

Как отмечается, посмотреть размер начисленной субсидии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Выплата за октябрь проведена в ноябре - с учетом начала отопительного сезона с 16 октября (16 дней). В расчет включены услуги по отоплению жилья - индивидуальное газовое, электрическое или централизованное теплоснабжение.

Как подать заявление на субсидию

Если вы имеете право на субсидию, но еще не обращались за ней, сделать это можно:

онлайн - через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины";

лично - в любом сервисном центре Фонда;

по почте - в адрес территориального органа ПФУ.

Если документы поданы до 30 ноября (включительно), субсидию назначат с начала отопительного периода. Если же обращение состоится после 1 декабря, начисление начнется с месяца подачи заявления.