Фото: українцям нагадали правила безпеки під час встановлення новорічної ялинки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українцям радять дотримуватися низки правил при встановленні новорічної ялинки. Вони стосуються пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Як зазначили у відомстві, київські рятувальники нагадали про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Ігнорування правил часто призводить до негативних наслідків. Українцям під час прикраси новорічної ялинки радять: Встановлювати ялинку подалі від радіаторів, камінів та інших обігріваючих пристроїв. Безпечна відстань - не менше 1 метра.

Не встановлювати ялинку у коридорах та холах, оскільки це евакуаційні шляхи.

Вибирати прикраси для ялинки з вогнетривких матеріалів. Не прикрашати ялинку елементами з легкозаймистих матеріалів - дерева, вати, паперу, марлі.

Гірлянди мають бути промислового виробництва, щоб не сталося коротке замикання та пожежа. Їх потрібно надійно закріпити.

Якщо виявили несправність ілюмінації - відключіть гірлянду. Не торкайтеся розетки, якщо вилка гірлянди почала плавитися. Вимкніть електрику через щиток, і лише тоді починайте діяти.

Гірлянди необхідно вимикати на ніч, не залишайте підсвічену ялинку без нагляду.

Намагайтеся не використовувати свічки на ялинці та прибирайте сухі гілки. Біля ялинки не запалюйте бенгальські вогні та не використовуйте піротехнічні засоби. Нагадаємо, 6 грудня у Києві підсвітили головну ялинку країни. Кореспондент РБК-Україна показав фото та відео.