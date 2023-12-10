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Українцям нагадали правила безпеки під час встановлення новорічної ялинки

Україна, Неділя 10 грудня 2023 08:10
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Українцям нагадали правила безпеки під час встановлення новорічної ялинки Фото: українцям нагадали правила безпеки під час встановлення новорічної ялинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям радять дотримуватися низки правил при встановленні новорічної ялинки. Вони стосуються пожежної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

Як зазначили у відомстві, київські рятувальники нагадали про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Ігнорування правил часто призводить до негативних наслідків.

Українцям під час прикраси новорічної ялинки радять:

  • Встановлювати ялинку подалі від радіаторів, камінів та інших обігріваючих пристроїв. Безпечна відстань - не менше 1 метра.
  • Не встановлювати ялинку у коридорах та холах, оскільки це евакуаційні шляхи.
  • Вибирати прикраси для ялинки з вогнетривких матеріалів. Не прикрашати ялинку елементами з легкозаймистих матеріалів - дерева, вати, паперу, марлі.
  • Гірлянди мають бути промислового виробництва, щоб не сталося коротке замикання та пожежа. Їх потрібно надійно закріпити.
  • Якщо виявили несправність ілюмінації - відключіть гірлянду. Не торкайтеся розетки, якщо вилка гірлянди почала плавитися. Вимкніть електрику через щиток, і лише тоді починайте діяти.
  • Гірлянди необхідно вимикати на ніч, не залишайте підсвічену ялинку без нагляду.
  • Намагайтеся не використовувати свічки на ялинці та прибирайте сухі гілки. Біля ялинки не запалюйте бенгальські вогні та не використовуйте піротехнічні засоби.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві підсвітили головну ялинку країни. Кореспондент РБК-Україна показав фото та відео.

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