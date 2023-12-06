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У центрі Києва запалили вогні на головній ялинці країни (відео, фото)

Київ, Середа 06 грудня 2023 18:02
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У центрі Києва запалили вогні на головній ялинці країни (відео, фото) На новорічній ялинці Києва запалили вогні 6 грудня (всі фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На Софійській площі Києва сьогодні, 6 грудня, запалили вогні на головній новорічній ялинці України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Хвойна красуня засяяла у центрі столиці святковою ілюмінацією традиційно на День святого Миколая, дата якого цього року змістилася на два тижні у зв'язку з переходом на новоюліанський календар.

Новорічну ялинку в Києві було встановлено та прикрашено за кошти меценатів, як і минулого року.

Додамо, що прикраси для неї обирали енергоекономні з огляду на режим обмеження використання світла.

На церемонії запалення вогнів було присутнє керівництво столиці, представники адміністрації, а також зібралося чимало мешканців та гостей Києва.

Новорічні святкування у Києві

Раніше заступниця голови Київської міської державної адміністрації Анна Старостенко заявляла, що цього року у Києві великих новорічних святкувань не планується. Проте на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону, де будуть розташовані кілька невеликих новорічних ялинок, прикрашених іграшками.

У КМДА додали, що столичні заклади культури також долучаються до святкування. Зокрема, комунальні театри у грудні репрезентують різні новорічні вистави.

Новий календар

Помісний собор Православної церкви України в липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Після переходу на новий календар віруючі відзначатимуть деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.

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