У центрі Києва запалили вогні на головній ялинці країни (відео, фото)
На Софійській площі Києва сьогодні, 6 грудня, запалили вогні на головній новорічній ялинці України.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Хвойна красуня засяяла у центрі столиці святковою ілюмінацією традиційно на День святого Миколая, дата якого цього року змістилася на два тижні у зв'язку з переходом на новоюліанський календар.
Новорічну ялинку в Києві було встановлено та прикрашено за кошти меценатів, як і минулого року.
Додамо, що прикраси для неї обирали енергоекономні з огляду на режим обмеження використання світла.
На церемонії запалення вогнів було присутнє керівництво столиці, представники адміністрації, а також зібралося чимало мешканців та гостей Києва.
Новорічні святкування у Києві
Раніше заступниця голови Київської міської державної адміністрації Анна Старостенко заявляла, що цього року у Києві великих новорічних святкувань не планується. Проте на Софійській площі встановлять головну ялинку країни та фотозону, де будуть розташовані кілька невеликих новорічних ялинок, прикрашених іграшками.
У КМДА додали, що столичні заклади культури також долучаються до святкування. Зокрема, комунальні театри у грудні репрезентують різні новорічні вистави.
Новий календар
Помісний собор Православної церкви України в липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.
Після переходу на новий календар віруючі відзначатимуть деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.
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