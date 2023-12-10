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Украинцам напомнили правила безопасности во время установки новогодней елки

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 08:10
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Украинцам напомнили правила безопасности во время установки новогодней елки Фото: украинцам напомнили правила безопасности во время установки новогодней елки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам советуют соблюдать ряд правил при установке новогодней елки. Они касаются пожарной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как отметили в ведомстве, киевские спасатели напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Игнорирование правил часто приводит к негативным последствиям.

Украинцам во время украшения новогодней елки советуют:

  • Устанавливать елку подальше от радиаторов, каминов и других обогревающих устройств. Безопасное расстояние - не менее 1 метра.
  • Не устанавливать елку в коридорах и холлах, поскольку это эвакуационные пути.
  • Выбирать украшения для елки из огнеупорных материалов. Не украшать елку элементами из легковоспламеняющихся материалов - дерева, ваты, бумаги, марли.
  • Гирлянды должны быть промышленного производства, чтобы не произошло короткое замыкание и пожар. Их нужно надежно закрепить.
  • Если обнаружили неисправность иллюминации - отключите гирлянду. Не прикасайтесь к розетке, если вилка гирлянды начала плавиться. Отключите электричество через щиток, и только тогда начинайте действовать.
  • Гирлянды необходимо отключать на ночь, не оставляйте подсвеченную елку без присмотра.
  • Старайтесь не использовать свечки на елке и убирайте сухие ветки. Возле елки не зажигайте бенгальские огни и не используйте пиротехнические средства.

Напомним, 6 декабря в Киеве подсветили главную елку страны. Корреспондент РБК-Украина показал фото и видео.

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