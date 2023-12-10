Фото: украинцам напомнили правила безопасности во время установки новогодней елки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцам советуют соблюдать ряд правил при установке новогодней елки. Они касаются пожарной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как отметили в ведомстве, киевские спасатели напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Игнорирование правил часто приводит к негативным последствиям. Украинцам во время украшения новогодней елки советуют: Устанавливать елку подальше от радиаторов, каминов и других обогревающих устройств. Безопасное расстояние - не менее 1 метра.

Не устанавливать елку в коридорах и холлах, поскольку это эвакуационные пути.

Выбирать украшения для елки из огнеупорных материалов. Не украшать елку элементами из легковоспламеняющихся материалов - дерева, ваты, бумаги, марли.

Гирлянды должны быть промышленного производства, чтобы не произошло короткое замыкание и пожар. Их нужно надежно закрепить.

Если обнаружили неисправность иллюминации - отключите гирлянду. Не прикасайтесь к розетке, если вилка гирлянды начала плавиться. Отключите электричество через щиток, и только тогда начинайте действовать.

Гирлянды необходимо отключать на ночь, не оставляйте подсвеченную елку без присмотра.

Старайтесь не использовать свечки на елке и убирайте сухие ветки. Возле елки не зажигайте бенгальские огни и не используйте пиротехнические средства. Напомним, 6 декабря в Киеве подсветили главную елку страны. Корреспондент РБК-Украина показал фото и видео.