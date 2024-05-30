Ситуація зі світлом в Україні скоро знову погіршиться: в "Укренерго" назвали причину

Ситуація в енергосистемі України незабаром знову погіршиться й можуть повернутися графіки відключень світла. Причиною є те, що в ремонт вийдуть декілька енергоблоків атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його словами, відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня - це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Однак Кудрицький зазначив, що вже незабаром ситуація в енергосистемі знову погіршиться.

"Згідно з графіком, вже найближчими днями в ремонт знову вийдуть певні блоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії й вдається уникати відключень, вона, на жаль, зміниться знову", - пояснив голова правління "Укренерго".