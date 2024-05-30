Графіки відключення електроенергії можуть повернути: Шмигаль назвав умову

Якщо в українській енергосистемі повторно буде зафіксований значний дефіцит, "Укренерго" буде вимушене повернутися до графіків відключень. Наслідки російського терору ще довго даватимуться взнаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Крім того, Шмигаль зауважив на перебудові енергосистеми з метою зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога.

"Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію", - заявив український прем'єр. Водночас він поінформував, що в Україні щодня інтенсивно працюють над відновленням об’єктів там, де це можливо.

Як зазначив Шмигаль, стан української енергетики залишається в центрі уваги українського уряду.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, у травні в Україні знову почали вимикати світло на тлі поновлення інтенсивних обстрілів російськими військами інфраструктури країни, в результаті яких було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.

Попри це протягом останніх декілька днів ситуація змінилася - світло не вимикали.

Як пояснив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, така ситуація, ймовірно, пов'язана із тим, що один енергоблок АЕС вивели з ремонту.

Втім за словами експерта у сфері енергетики, влітку відключення світла в Україні можуть бути серйозніші через спеку та ремонти.

Як повідомлялось раніше, в Україні 30 травня відключення електроенергії не прогнозуються.

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