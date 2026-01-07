Українцям можуть відключати світло поза графіками через різке похолодання, - Свириденко

В Україні відзавтра світло можуть відключати поза графіками. Причиною є різке похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Вона зазначила, що відзавтра в Україні очікується погіршення погодних умов. Циклон зайде в країну через Чернівецьку та Івано-Франківську області рано вранці.
"За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме -20°C, вдень - до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах", - наголосила прем'єр.
Свириденко нагадала, що росіяни щодня атакують енергооб'єкти України, а українські енергетики працюють у надскладних умовах, щоб забезпечити людей світлом і теплом. Погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру. Тому Кабмін працює над тим, щоб мінімізувати наслідки негоди.
Свириденко зазначила, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку рішень, щоб усі служби були готовими до негоди і люди могли отримати допомогу вчасно.
Згідно з рішенням уряду:
Прем'єр закликала українців за можливості обмежити поїздки під час піку негоди і стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб.
Нагадаємо, згідно з даними синоптиків, 8 січня погода в Україні буде складною через вплив південного циклону.
У країні очікуються сильні опади: на заході - сніг, на півночі та у Вінницькій області - мокрий сніг, у більшості регіонів - дощ. Опади подекуди будуть інтенсивними, можливі налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця. По всій території посилиться вітер.