Украинцам могут отключать свет вне графиков из-за резкого похолодания, - Свириденко

В Украине с завтрашнего дня свет могут отключать вне графиков. Причиной является резкое похолодание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
Она отметила, что с завтрашнего дня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Циклон зайдет в страну через Черновицкую и Ивано-Франковскую области рано утром.
"По прогнозам, падение температура ночью будет достигать -20°C, днем - до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и усложнения движения на дорогах", - подчеркнула премьер.
Свириденко напомнила, что россияне ежедневно атакуют энергообъекты Украины, а украинские энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Поэтому Кабмин работает над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды.
Свириденко отметила, что на сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд решений, чтобы все службы были готовы к непогоде и люди могли получить помощь своевременно.
Согласно решению правительства:
Премьер призвала украинцев по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб.
Напомним, согласно данным синоптиков, 8 января погода в Украине будет сложной из-за влияния южного циклона.
В стране ожидаются сильные осадки: на западе - снег, на севере и в Винницкой области - мокрый снег, в большинстве регионов - дождь. Осадки местами будут интенсивными, возможны налипание мокрого снега, гололед и гололедица. По всей территории усилится ветер.