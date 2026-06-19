Українцям в Криму порадили виїжджати з півострова через удари ЗСУ

Жителям тимчасово окупованого Криму рекомендують виїхати з півострова через активізацію ударів по військових об'єктах РФ та загрозу примусової мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.
За інформаццією Представництва президента, останніми тижнями українська армія активізувала кампанію проти російського військового угруповання.
Під удари потрапляють мости, переправи, паливні бази та інші об'єкти, які Росія використовує для ведення війни.
У відомстві наголошують, що ЗСУ воюють виключно з окупантами, а поточна "ізоляція" півострова спрямована лише на знищення потенціалу ворога.
Мешканців Криму закликають діяти виважено і дотримуватися базових правил, які можуть врятувати життя:
"Тим, хто має таку можливість, - насамперед сім’ям з дітьми, людям похилого віку та тим, хто потребує постійного медичного догляду, - рекомендуємо розглянути тимчасовий виїзд із півострова", - зазначили в Представництві.
Для отримання консультацій щодо виїзду та відновлення прав можна звернутися за номером +38(067) 547 65 75 (Viber, WhatsApp) або на пошту zvernennia@ppu.gov.ua.
Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ повідомляли, що росіяни бояться висадки в Криму і активно посилюють оборону тимчасово окупованого півострова.
Крім того, міністр оборони України Михайло Федоров заінтригував заявою про майбутню ізоляцію Криму. За його словами, українські дрони активно відрізають регіон від логістичних шляхів. Найближчим часом півострів фактично може перетворитися на острів, що матиме вкрай несподівані наслідки для російських військ.
Також Сили оборони системно нищать залізничне сполучення загарбників на півдні. Зокрема, українські військові уразили важливі залізничні мости в Криму у районах Роздольного та Владиславівки, які ворог використовував для постачання своєї армії.