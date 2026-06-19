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Украинцам в Крыму посоветовали покинуть полуостров из-за ударов ВСУ

21:00 19.06.2026 Пт
2 мин
Что советуют гражданским лицам, чтобы спасти свою жизнь?
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ наносят удар по логистике противника (Getty Images)

Жителям временно оккупированного Крыма рекомендуют покинуть полуостров в связи с активизацией ударов по военным объектам РФ и угрозой принудительной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Почему ситуация на полуострове обострилась

По информации Представительства президента, в последние недели украинская армия активизировала кампанию против российской военной группировки.

Под удары попадают мосты, переправы, топливные базы и другие объекты, которые Россия использует для ведения войны.

В ведомстве подчеркивают, что ВСУ воюют исключительно с оккупантами, а текущая "изоляция" полуострова направлена лишь на уничтожение потенциала врага.

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Основные правила безопасности для жителей

Жителей Крыма призывают действовать взвешенно и соблюдать основные правила, которые могут спасти жизнь:

  • Держитесь подальше от военных объектов - базы, склады, ПВО и логистические узлы россиян являются зонами повышенной опасности.
  • Реагировать на опасность - во время взрывов или тревоги следует немедленно укрываться.
  • Сделать запасы - из-за перекрытия логистики врага возможны проблемы с поставками, поэтому стоит держать дома воду, еду и лекарства на несколько дней.
  • Избегать принудительной мобилизации - оккупанты готовят новую волну призыва, чтобы использовать местных жителей в качестве "пушечного мяса".

"Тем, у кого есть такая возможность, - прежде всего семьям с детьми, пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянном медицинском уходе, - рекомендуем рассмотреть возможность временного выезда с полуострова", - отметили в Представительстве.

Для получения консультаций по вопросам выезда и восстановления прав можно обратиться по номеру +38(067) 547 65 75 (Viber, WhatsApp) или по электронной почте zvernennia@ppu.gov.ua.

Удары по логистике россиян в Крыму

Напомним, ранее в Военно-морских силах ВСУ сообщали, что россияне боятся высадки в Крыму и активно усиливают оборону временно оккупированного полуострова.

Кроме того, министр обороны Украины Михаил Федоров заинтриговал заявлением о предстоящей изоляции Крыма. По его словам, украинские дроны активно отрезают регион от логистических путей. В ближайшее время полуостров фактически может превратиться в остров, что будет иметь крайне неожиданные последствия для российских войск.

Также Силы обороны систематически уничтожают железнодорожное сообщение захватчиков на юге. В частности, украинские военные нанесли удар по важным железнодорожным мостам в Крыму в районах Роздольного и Владиславовки, которые враг использовал для снабжения своей армии.

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