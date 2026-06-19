Українцям в Криму порадили виїжджати з півострова через удари ЗСУ

Жителям тимчасово окупованого Криму рекомендують виїхати з півострова через активізацію ударів по військових об'єктах РФ та загрозу примусової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Чому ситуація на півострові загострилася

За інформаццією Представництва президента, останніми тижнями українська армія активізувала кампанію проти російського військового угруповання.

Під удари потрапляють мости, переправи, паливні бази та інші об'єкти, які Росія використовує для ведення війни.

У відомстві наголошують, що ЗСУ воюють виключно з окупантами, а поточна "ізоляція" півострова спрямована лише на знищення потенціалу ворога.

Головні правила безпеки для жителів

Мешканців Криму закликають діяти виважено і дотримуватися базових правил, які можуть врятувати життя:

Тримайтися подалі від військових об’єктів - Бази, склади, ППО та логістичні вузли росіян є зонами підвищеної небезпеки.

- Бази, склади, ППО та логістичні вузли росіян є зонами підвищеної небезпеки. Реагувати на небезпеку - Під час вибухів або тривоги слід негайно йти до укриття.

- Під час вибухів або тривоги слід негайно йти до укриття. Зробити запаси - Через перекриття логістики ворога можливі проблеми з постачанням, тому варто тримати вдома воду, їжу та ліки на кілька днів.

- Через перекриття логістики ворога можливі проблеми з постачанням, тому варто тримати вдома воду, їжу та ліки на кілька днів. Уникати примусової мобілізації - Окупанти готують нову хвилю призову, щоб використовувати місцевих як "гарматне м’ясо".

"Тим, хто має таку можливість, - насамперед сім’ям з дітьми, людям похилого віку та тим, хто потребує постійного медичного догляду, - рекомендуємо розглянути тимчасовий виїзд із півострова", - зазначили в Представництві.

Для отримання консультацій щодо виїзду та відновлення прав можна звернутися за номером +38(067) 547 65 75 (Viber, WhatsApp) або на пошту zvernennia@ppu.gov.ua.