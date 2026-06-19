Украинцам в Крыму посоветовали покинуть полуостров из-за ударов ВСУ

Жителям временно оккупированного Крыма рекомендуют покинуть полуостров в связи с активизацией ударов по военным объектам РФ и угрозой принудительной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Почему ситуация на полуострове обострилась

По информации Представительства президента, в последние недели украинская армия активизировала кампанию против российской военной группировки.

Под удары попадают мосты, переправы, топливные базы и другие объекты, которые Россия использует для ведения войны.

В ведомстве подчеркивают, что ВСУ воюют исключительно с оккупантами, а текущая "изоляция" полуострова направлена лишь на уничтожение потенциала врага.

Основные правила безопасности для жителей

Жителей Крыма призывают действовать взвешенно и соблюдать основные правила, которые могут спасти жизнь:

Держитесь подальше от военных объектов - базы, склады, ПВО и логистические узлы россиян являются зонами повышенной опасности.

- базы, склады, ПВО и логистические узлы россиян являются зонами повышенной опасности. Реагировать на опасность - во время взрывов или тревоги следует немедленно укрываться.

- во время взрывов или тревоги следует немедленно укрываться. Сделать запасы - из-за перекрытия логистики врага возможны проблемы с поставками, поэтому стоит держать дома воду, еду и лекарства на несколько дней.

- из-за перекрытия логистики врага возможны проблемы с поставками, поэтому стоит держать дома воду, еду и лекарства на несколько дней. Избегать принудительной мобилизации - оккупанты готовят новую волну призыва, чтобы использовать местных жителей в качестве "пушечного мяса".

"Тем, у кого есть такая возможность, - прежде всего семьям с детьми, пожилым людям и тем, кто нуждается в постоянном медицинском уходе, - рекомендуем рассмотреть возможность временного выезда с полуострова", - отметили в Представительстве.

Для получения консультаций по вопросам выезда и восстановления прав можно обратиться по номеру +38(067) 547 65 75 (Viber, WhatsApp) или по электронной почте zvernennia@ppu.gov.ua.