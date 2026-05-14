Українцям за кордоном спростили оформлення важливого документа дітям

Українці за кордоном відтепер можуть дистанційно оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей до 18 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Telegram.
"Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга", - наголосив міністр Андрій Сибіга.
У відомстві також повідомили, що працюють над розширенням сервісу - у майбутньому оформлювати РНОКПП за кордоном зможуть усі громадяни України, які цього потребують.
РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків) - є ключовим документом, який потрібен для вирішення низки практичних питань, зокрема під час оформлення паспортних документів та здійснення нотаріальних дій.
Податковий номер також є важливою складовою доступу до державних реєстрів і цифрових сервісів. Його оформлення дозволяє дітям і батькам користуватися ширшим спектром державних послуг навіть перебуваючи за кордоном.
Цифровізація державних послуг
Раніше ми повідомляли, що у застосунку Дія також запустили нові послуги для батьків і дітей, зокрема можливість оформлення РНОКПП онлайн та електронної картки платника податків.
