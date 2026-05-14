Українцям за кордоном спростили оформлення важливого документа дітям

Як отримати нову послугу

У МЗС пояснили, що батьки та законні представники можуть подати заявку онлайн у кілька кроків без необхідності виїзду в Україну. Послуга доступна через систему “е-Консул” або у дипломатичних установах України.

"Це перша в історії української консульської служби повністю дистанційна цифрова послуга", - наголосив міністр Андрій Сибіга.

У відомстві також повідомили, що працюють над розширенням сервісу - у майбутньому оформлювати РНОКПП за кордоном зможуть усі громадяни України, які цього потребують.

Для чого потрібен податковий номер

РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків) - є ключовим документом, який потрібен для вирішення низки практичних питань, зокрема під час оформлення паспортних документів та здійснення нотаріальних дій.

Податковий номер також є важливою складовою доступу до державних реєстрів і цифрових сервісів. Його оформлення дозволяє дітям і батькам користуватися ширшим спектром державних послуг навіть перебуваючи за кордоном.