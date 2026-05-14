Украинцам за рубежом упростили оформление важного документа детям

Как получить новую услугу

В МИД объяснили, что родители и законные представители могут подать заявку онлайн в несколько шагов без необходимости выезда в Украину. Услуга доступна через систему "е-Консул" или в дипломатических учреждениях Украины.

"Это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга", - подчеркнул министр Андрей Сибига.

В ведомстве также сообщили, что работают над расширением сервиса - в будущем оформлять РНОКПП за рубежом смогут все граждане Украины, которые в этом нуждаются.

Для чего нужен налоговый номер

РНУКПП (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) - является ключевым документом, который нужен для решения ряда практических вопросов, в частности при оформлении паспортных документов и осуществления нотариальных действий.

Налоговый номер также является важной составляющей доступа к государственным реестрам и цифровым сервисам. Его оформление позволяет детям и родителям пользоваться более широким спектром государственных услуг даже находясь за рубежом.