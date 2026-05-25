Українцям у Чехії хочуть урізати частину пільг: що зміниться

У Празі пояснюють нові заходи боротьбою зі зловживаннями гуманітарною допомогою та невдоволенням частини суспільства через уявлення, що українські біженці нібито мають переваги перед громадянами Чехії.

За словами міністра внутрішніх справ Любомира Метнара, уряд планує посилити правила надання гуманітарної допомоги та дозволів на проживання, щоб виключити випадки, коли люди формально мають статус біженця, але фактично не проживають у Чехії постійно.

Також влада має намір скасувати виняток для українських автомобілів, які досі були звільнені від обов’язкових технічних оглядів.

Водночас ці зміни ще мають отримати підтримку парламенту.

У виданні зазначили, що чеський уряд намагається знайти баланс між вимогами антиімміграційних сил, підтримкою українців та інтересами бізнесу, який активно наймає біженців у сферах послуг, будівництва та інших галузях.

Станом на березень у Чехії перебували близько 385 тисяч українських біженців. За даними Євросоюзу, країна прийняла одну з найбільших кількостей українців на душу населення серед держав ЄС.

Окремо в Чехії вже обговорюють майбутнє тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. За словами Метнара, на рівні ЄС можуть розглянути варіант звуження цього захисту, зокрема для чоловіків призовного віку, з огляду на потреби України у військових та людських ресурсах для відбудови країни.