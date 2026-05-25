Украинцам в Чехии хотят урезать часть льгот: что изменится

20:24 25.05.2026 Пн
2 мин
Какие новые ограничения для украинских беженцев готовит чешское правительство?
aimg Мария Науменко
Фото: украинские беженцы в Чехии (Getty Images)

Чехия ужесточает правила пребывания и финансовой поддержки для украинских беженцев. Правительство страны уже одобрило соответствующие изменения в законодательство.

В Праге объясняют новые меры борьбой со злоупотреблениями гуманитарной помощью и недовольством части общества из-за представления, что украинские беженцы якобы имеют преимущества перед гражданами Чехии.

По словам министра внутренних дел Любомира Метнара, правительство планирует ужесточить правила предоставления гуманитарной помощи и разрешений на проживание, чтобы исключить случаи, когда люди формально имеют статус беженца, но фактически не проживают в Чехии постоянно.

Также власти намерены отменить исключение для украинских автомобилей, которые до сих пор были освобождены от обязательных технических осмотров.

В то же время эти изменения еще должны получить поддержку парламента.

В издании отметили, что чешское правительство пытается найти баланс между требованиями антииммиграционных сил, поддержкой украинцев и интересами бизнеса, который активно нанимает беженцев в сферах услуг, строительства и других отраслях.

По состоянию на март в Чехии находились около 385 тысяч украинских беженцев. По данным Евросоюза, страна приняла одно из самых больших количеств украинцев на душу населения среди государств ЕС.

Отдельно в Чехии уже обсуждают будущее временной защиты для украинцев после марта 2027 года. По словам Метнара, на уровне ЕС могут рассмотреть вариант сужения этой защиты, в частности для мужчин призывного возраста, учитывая потребности Украины в военных и человеческих ресурсах для восстановления страны.

Напомним, ранее МВД Чехии предложило ужесточить условия предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Для получения выплат украинцы с временной защитой могут быть обязаны работать, вести бизнес или состоять на учете в службе занятости.

Кроме того, Прага рассматривает более жесткие правила проживания и регистрации. В частности, временную защиту могут аннулировать для украинцев, которые длительное время находятся за пределами Шенгенской зоны или нарушают законодательство.

