Українцям блокують картки після нарахування 1500 гривень допомоги: у чому причина

Головне: Суть проблеми: Через технічний збій у системі частина українців повторно отримала грошову допомогу у розмірі 1500 гривень.

Що сталося з виплатами

За словами Гетманцева, після запуску програми у системі виникли технічні збої, через які частина людей повторно отримала виплату у 1500 гривень. Багато отримувачів не знали, що кошти були зараховані помилково, тому витрачали їх на базові потреби.

Пізніше Пенсійний фонд почав списувати ці гроші назад. Якщо ж коштів на рахунку вже не було, людям доводилося самостійно повертати суму, щоб уникнути блокування картки.

"Людей фактично ніхто належним чином не поінформував", - наголосив Гетманцев.

Люди дізнавалися про блокування вже після списань

Нардеп заявив, що окремі українці навіть не одразу розуміли, що їхні соціальні картки заблоковані. Про проблему люди дізнавалися вже під час спроби скористатися коштами або отримати нові соціальні виплати.

"Для багатьох це стало справжнім стресом, адже мова йде про кошти на потреби першої необхідності", - зазначив він.

Крім того, Гетманцев повідомив, що є випадки, коли Пенсійний фонд двічі списував по 1500 гривень. Людям обіцяють повернути гроші, однак саму ситуацію депутат назвав "абсолютно неприпустимою".

Голова фінансового комітету розкритикував відсутність чіткої комунікації з боку Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду. За його словами, держава не повинна перекладати наслідки технічних помилок на людей, особливо коли йдеться про соціальну підтримку.