Украинцам блокируют карты после начисления 1500 гривен помощи: в чем причина

Некоторым украинцам повторно начислили 1500 гривен денежной помощи. Однако после использования денег им начали блокировать карточки.
РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева рассказывает о том, что это за начисления и почему возникла проблема.
По словам Гетманцева, после запуска программы в системе возникли технические сбои, из-за которых часть людей повторно получила выплату в 1500 гривен. Многие получатели не знали, что средства были зачислены ошибочно, поэтому тратили их на базовые потребности.
Позже Пенсионный фонд начал списывать эти деньги обратно. Если же средств на счету уже не было, людям приходилось самостоятельно возвращать сумму, чтобы избежать блокировки карты.
"Людей фактически никто должным образом не проинформировал", - подчеркнул Гетманцев.
Нардеп заявил, что отдельные украинцы даже не сразу понимали, что их социальные карты заблокированы. О проблеме люди узнавали уже при попытке воспользоваться средствами или получить новые социальные выплаты.
"Для многих это стало настоящим стрессом, ведь речь идет о средствах на нужды первой необходимости", - отметил он.
Кроме того, Гетманцев сообщил, что есть случаи, когда Пенсионный фонд дважды списывал по 1500 гривен. Людям обещают вернуть деньги, однако саму ситуацию депутат назвал "абсолютно недопустимой".
Глава финансового комитета раскритиковал отсутствие четкой коммуникации со стороны Министерства социальной политики и Пенсионного фонда. По его словам, государство не должно перекладывать последствия технических ошибок на людей, особенно когда речь идет о социальной поддержке.
Напомним, в Украине с 1 апреля 2026 года стартовали выплаты дополнительных 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения. Доплату автоматически получают люди с низкими доходами, в частности пенсионеры, ВПЛ, малообеспеченные семьи, лица с инвалидностью и ликвидаторы аварии на ЧАЭС.
