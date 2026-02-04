Українцям автоматично перерахують плату за комуналку: яких послуг стосується

Свириденко розповіла, що зустрілася з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і доручила йому контролювати перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожне порушення.

"Перерахунок мають здійснити самі постачальники послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей і відобразитися в платіжках уже в лютому", - зазначила прем'єр.

Вона уточнила, що таке рішення стосується:

теплопостачання;

водопостачання;

вивезення побутових відходів.

"Люди мають платити тільки за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", - наголосила Свириденко.