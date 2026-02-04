UA

Українцям автоматично перерахують плату за комуналку: яких послуг стосується

Ілюстративне фото: платіжки за опалення для українців перерахують (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рахунки за комунальні послуги з 1 січня перерахують в автоматичному режимі. Такі заходи прийняли, щоб українці не переплачували за тепло і воду після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Читайте також: Не було тепла - не буде рахунків: як зміняться суми в платіжках за дні без опалення

Свириденко розповіла, що зустрілася з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком і доручила йому контролювати перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожне порушення.

"Перерахунок мають здійснити самі постачальники послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей і відобразитися в платіжках уже в лютому", - зазначила прем'єр.

Вона уточнила, що таке рішення стосується:

  • теплопостачання;
  • водопостачання;
  • вивезення побутових відходів.

"Люди мають платити тільки за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати", - наголосила Свириденко.

Удари по Україні

Нагадаємо, ця зима стала найскладнішою для України з початку повномасштабної війни. Особливо це стосується Києва, російські окупанти цілеспрямовано атакують енергетичні об'єкти, через що кияни залишаються без тепла, світла і води.

Примітно, що ворог проводить ракетні та дронові атаки під час сильних морозів.

Зокрема, в ніч на 3 лютого окупанти вдарили по Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечувала теплом багатоповерхівки в Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

За словами віцепрем'єра з відновлення Олексія Кулеби, по ТЕЦ прилетіло п'ять ракет, унаслідок чого вона була майже повністю зруйнована.

