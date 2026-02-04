Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку: каких услуг касается

Свириденко рассказала, что встретилась с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и поручила ему контролировать перерасчет платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждое нарушение.

"Перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей и отразиться в платежках уже в феврале", - отметила премьер.

Она уточнила, что такое решение касается:

теплоснабжения;

водоснабжения;

вывоза бытовых отходов.

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать", - подчеркнула Свириденко.