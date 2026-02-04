RU

Образование Деньги Изменения

Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку: каких услуг касается

Иллюстративное фото: платежки за отопление для украинцев пересчитают (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Счета за коммунальные услуги с 1 января пересчитают в автоматическом режиме. Такие меры приняли, чтобы украинцы не переплачивали за тепло и воду после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Читайте также: Не было тепла - не будет счетов: как изменятся суммы в платежках за дни без отопления

Свириденко рассказала, что встретилась с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и поручила ему контролировать перерасчет платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждое нарушение. 

"Перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей и отразиться в платежках уже в феврале", - отметила премьер. 

Она уточнила, что такое решение касается:

  • теплоснабжения;
  • водоснабжения;
  • вывоза бытовых отходов. 

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать", - подчеркнула Свириденко. 

Удары по Украине

Напомним, эта зима стала самой сложной для Украины с начала полномасштабной войны. В особенности это касается Киева, российские оккупанты целенаправленно атакуют энергетические объекты, из-за чего киевляне остаются без тепла, света и воды.

Примечательно, что враг проводит ракетные и дроновые атаки во время сильных морозов.

В частности, в ночь на 3 февраля оккупанты ударили по Дарницкой ТЭЦ, которая обеспечивала теплом многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах столицы.

По словам вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы, по ТЭЦ прилетело пять ракет, в результате чего она была почти полностью разрушена.

